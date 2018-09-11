Başkan Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron’la görüşecek

Suriye’de yedi yıldır süren savaşın sonlanması için yoğun çaba gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Suriye” mesaisi, önümüzdeki günlerde non-stop devam edecek. Bu kapsamda Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla 14 Eylül’de İstanbul’da bir toplantı düzenlenecek. Toplantının ardından liderler düzeyinde dörtlü bir zirve yapılması planlanıyor.

RUHANİ DAVET EDİLECEK

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel’in katılacağı zirvenin takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek. Liderler zirvesine İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de davet edilmesi bekleniyor. Zirvede, İdlib krizinin diyalog yoluyla çözülmesi başlığı ve Türkiye’nin bu konudaki formülleri bir kez daha masaya yatırılacak.

AY SONU NEW YORK’TA

Başkan Erdoğan’ın bu ayın son haftasında BM Genel Kurulu Toplantısı için ABD’ye gidecek. Erdoğan, 25 Eylül tarihinde New York’ta düzenlenecek toplantıda, “Suriye” krizi ve sahadaki gerçekliği yansıtan kapsamlı bir konuşma da yapacak. Sözde müttefik ABD’nin Suriye’de terör örgütü PYD/YPG ile yaptığı işbirliğini ve terör örgütüne gönderilen 18 bin TIR ve 3 bin kargo uçağı silah desteğine dikkat çekecek. Erdoğan, “sığınmacı” krizi ve Suriye’de normalleşmeye geçiş için BM’nin daha aktif rol üstlenmesini isteyecek.

SON DURAK ALMANYA

Erdoğan’ın BM Zirvesi’nden sonraki durağı ise Almanya olacak. 28-29 Eylül tarihleri arasında planlanan Berlin ziyaretinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek olan Erdoğan, bu görüşmede hem “Suriye” başlığını hem de Türkiye-Almanya arasında atılacak yeni adımları değerlendirecek. Erdoğan, birçok liderle telefon diplomasisi gerçekleştirecek. (Akşam)