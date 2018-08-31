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Başkan Erdoğan: Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım

Başkan Erdoğan, 'Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz." dedi.
 
Başkan Erdoğan, "Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." ifadelerini kullandı.

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