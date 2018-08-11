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Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü'nü yeniden inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, 'Cevizdere Köprüsü'nü yeniden inşa edeceğiz. Öncelikle hedefimiz köprünün ihalesini yapmak, köprü 3-4 ay içinde bitecek' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen sel altını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması. 60'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmet. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz sayın bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek. Devlet su işlerini de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. Ünşe'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Hasr tespit çalışmaları valilikle birlikte sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olması Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hasarları karşılayacak güçtedir.''

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