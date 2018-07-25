Başkan Erdoğan sert tepki gösterdi: Bağımsızlık anlayışımıza ters düşer

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Yaptırımlarla ilgili bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ilişkimiz olanlarla ilişkimizi kesmek, bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Komşumuz olacak, stratejik ortağım olacak. Aynı şekilde burada kazan-kazan esasına göre pek çok gelişmeler var. Biz bunu Obama döneminde de söyledik. Şu anda da söylüyoruz. Farklı yerlerden bize ulaşması bizleri ayrıca üzmektedir. Sayın Başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bu duruşunun devam edeceğine inanıyorum."