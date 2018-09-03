Başkan Erdoğan: Yılanın başını birlikte ezelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’daki Manas Üniversite’nde düzenlenen fahri doktora töreninde konuştu. Kırgızistan ile ilişkilerin FETÖ gölgesinden kurtarılarak genişleyeceğini söyleyen Erdoğan, “Özellikle ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar hain bir örgüt. Siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar, yarın Allah göstermesin size de yaparlar. Bunlar haindir, alçaktır. Kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirirler. Sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur” dedi.

HOCA-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

Manas Üniversitesi yönetimine şahsıma tevdi ettikleri fahri doktora için şükranlarımı sunan Erdoğan şunları söyledi: “Fahri doktorayla birlikte bir hoca-öğrenci ilişkisini birlikte yürütebiliriz. Bizimkisi teori ile pratiğin birleşmesi diyebilirim. Böyle bir hayatı 40 yıldır yaşıyoruz. Allah böyle bir hizmette bizleri istihdam etsin inşallah. Manas Üniversitesi, kardeş ülkelerin gelişmelerine destek olmak amacıyla 1995’te kuruldu. Bu üniversite ecdadın tarihteki başarılarından ilham alarak ülkelerin gelişmesine katkı vermek amacıyla kurulmuştur. Bu güzel üniversite 23 yılın ardından dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneği olarak faaliyetlerine devam ediyor.” “Manas Üniversitesi’ni 8 yılda 3’üncü kez ziyaret ediyorum. 2011’de 4 hedef belirlemiştik. Türkiye’den öğretim üyesi gelmesi, daha fazla Türk öğrencinin gelmesinin sağlanması, teknopark kurulması ve altyapısının gelişmesi olarak ifade etmiştim. Üniversiteler dünyasında kuruluşu, yapılanması ve işleyişiyle istisnai bir örnek teşkil eden Manas Üniversitesi hızla gelişmeye başladı. 10 Nisan 2013’teki 3’üncü ziyaretimizde bu gelişmeleri bizzat müşahede ettim .Bugün 23 yaşında olan üniversitemizin aradan geçen bu sürede kat ettiği gelişme hakikaten takdire şayandır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üniversitemize 23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis ettik. Türkiye’den seçkin akademisyenleri burada görevlendirdik.”

ORTA ASYA ATA YURDUMUZ

“Üniversitemiz eğitim, öğretim, bilimsel gelişme hedeflerine ulaşma yolunda şimdiden mesafe kat etmeye başladı. Bir daha ki gelişimde çok daha ileri düzeyde bir üniversite bulacağıma inanıyorum. Orta Asya tarihin her döneminde Türklerin kadim ata yurdu olmuştur. Soğuk savaş dönemi bu yakın ilişkinin bir süre zayıflamasına yol açtı. Bölgeyle yeniden ilişki birilerini rahatsız etti. Türkiye, Orta Asya’daki kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmuştur. Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarından bu yana siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı.”