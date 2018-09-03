Başkan Erdoğan: Yılanın başını birlikte ezelim
Başkan Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini bozan FETÖ konusunda uyardı: İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’daki Manas Üniversite’nde düzenlenen fahri doktora töreninde konuştu. Kırgızistan ile ilişkilerin FETÖ gölgesinden kurtarılarak genişleyeceğini söyleyen Erdoğan, “Özellikle ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar hain bir örgüt. Siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar, yarın Allah göstermesin size de yaparlar. Bunlar haindir, alçaktır. Kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirirler. Sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur” dedi.
HOCA-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ
Manas Üniversitesi yönetimine şahsıma tevdi ettikleri fahri doktora için şükranlarımı sunan Erdoğan şunları söyledi: “Fahri doktorayla birlikte bir hoca-öğrenci ilişkisini birlikte yürütebiliriz. Bizimkisi teori ile pratiğin birleşmesi diyebilirim. Böyle bir hayatı 40 yıldır yaşıyoruz. Allah böyle bir hizmette bizleri istihdam etsin inşallah. Manas Üniversitesi, kardeş ülkelerin gelişmelerine destek olmak amacıyla 1995’te kuruldu. Bu üniversite ecdadın tarihteki başarılarından ilham alarak ülkelerin gelişmesine katkı vermek amacıyla kurulmuştur. Bu güzel üniversite 23 yılın ardından dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneği olarak faaliyetlerine devam ediyor.” “Manas Üniversitesi’ni 8 yılda 3’üncü kez ziyaret ediyorum. 2011’de 4 hedef belirlemiştik. Türkiye’den öğretim üyesi gelmesi, daha fazla Türk öğrencinin gelmesinin sağlanması, teknopark kurulması ve altyapısının gelişmesi olarak ifade etmiştim. Üniversiteler dünyasında kuruluşu, yapılanması ve işleyişiyle istisnai bir örnek teşkil eden Manas Üniversitesi hızla gelişmeye başladı. 10 Nisan 2013’teki 3’üncü ziyaretimizde bu gelişmeleri bizzat müşahede ettim .Bugün 23 yaşında olan üniversitemizin aradan geçen bu sürede kat ettiği gelişme hakikaten takdire şayandır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üniversitemize 23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis ettik. Türkiye’den seçkin akademisyenleri burada görevlendirdik.”
ORTA ASYA ATA YURDUMUZ
“Üniversitemiz eğitim, öğretim, bilimsel gelişme hedeflerine ulaşma yolunda şimdiden mesafe kat etmeye başladı. Bir daha ki gelişimde çok daha ileri düzeyde bir üniversite bulacağıma inanıyorum. Orta Asya tarihin her döneminde Türklerin kadim ata yurdu olmuştur. Soğuk savaş dönemi bu yakın ilişkinin bir süre zayıflamasına yol açtı. Bölgeyle yeniden ilişki birilerini rahatsız etti. Türkiye, Orta Asya’daki kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmuştur. Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarından bu yana siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı.”
BURALARDA BİR GECE ANSIZIN UMULMADIK ŞEYLER OLABİLİR
“Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimiz güçlendirmek için gayret gösterdik. Özellikle ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar hain bir örgüt. Siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar, yarın Allah göstermesin size de yaparlar. Bunlar haindir, alçaktır. Kardeşlerimizi uyarıyoruz. Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirirler. Sonra bir gece ansızın umulmadık şeyler olur.”
BU BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL AMA ŞİMDİ BİR DİRİLİŞ DE VAR
“İlk burayı ziyarete geldiğimde sene 1991 o civarlar, buraların alışveriş yerlerinde satın alacak bir şey bulamazdınız. Artık bunlar tarih oldu, geride kaldı. Şimdi bir diriliş var. Bugün bizim için yeterli değil ama daha iyi olacak. Dayanışma halinde Kırgızistan’ı ayağa kaldıracağız. Türkiye olarak ilk günkü heyecan ve kararlılıkla Kırgızistan’ın yanındayız. Son çeyrek asır Türkiye için olduğu gibi Türk cumhuriyetleri için de kolay geçmedi.”
BU EĞİTİM KÖPRÜSÜ GENİŞLEYECEKTİR
Erdoğan, Manas Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesinin de temelinin attı. Fakültenin bölgeye büyük hizmet yapacak doktorları, sağlık elemanlarını, hemşireleri yetiştireceğine belirten Erdoğan, fakültenin süratle bitirileceğini de söyledi. Kırgızistan’a 2011’de yaptığı ziyaret sırasında koydukları hedeflerin 8 yıl sonunda büyük oranda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyduğuna işaret eden Erdoğan, üniversitenin de bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kurulan bu eğitim köprüsünün genişleyerek, güçlenerek, zenginleşerek tüm Orta Asya’ya, dünyaya yayılmasını dileyen Erdoğan, gençleri, iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kültür insanlarını ve diğer tüm alanlardaki kurumları daha yakın, daha sıkı iş birliği yapmaya davet etti.
HAİNLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN
Erdoğan, Kırgızistan - Manas Üniversitesi’nce kendisine fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı. FETÖ’ye karşı uyaran Erdoğan, “Bunlar askeri de, polisi de, yargıyı da, üniversiteleri de ele geçirir” dedi.
Başkan Erdoğan ile mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov’a fahri doktora unvanı ve doktoraları verildi, cübbeleri giydirildi.
MECLİS BAŞKANI İLE BİR ARADA
Başkan Erdoğan Bişkek’e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Devlet Konukevi’nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabeko ile bir araya geldi.
TEMELİN İÇİNE HATIRA KAPSÜLÜNÜ ATTI
Tören öncesi Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki bakanlarla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesinin temelini attı. Hatıra kapsülünü temelin içine atan Başkan Erdoğan, tıp fakültesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Birilerinden izin alacak değiliz
Erdoğan: Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz. Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomide de bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız.”
Türkiye - Kırgızistan İş Forumu’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz. Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, her şeyde bağımsızlığımızı tesis etmekte kararlıyız” dedi.
SİZİ DE SOKABİLİRLER
Başkan Erdoğan, Manas Üniversitesinin de hem Kırgızistanlılara hem de iş adamlarına Kırgız ortaklarıyla yardımcı olduğunu vurguladı. İleriki dönemde bu katkıların artarak devam edeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Tabii bu süreçte ikili iş birliğimizi zehirleyen, burada tüm Kırgız kardeşlerime de özellikle hitap ediyorum, FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor. 15 Temmuz’da bize darbe hareketini yapan bu FETÖ yılanı ve yılanları yarın Kırgız kardeşlerimize ve Kırgızistan’a da böyle bir şeyi yapacağından endişe ederiz. Onun için bunu söylüyorum. Çünkü biz olay doğmadan bunun haberini verelim çünkü biz kardeşiz. Bunlar çok sinsi bir örgüt. Aynen İspanyolların ‘Opus Dei’si gibi her yere sızarlar. Askere, polise, devlet dairelerine, yargıya sızarlar ve devleti içeriden teslim alırlar. Ve bunu bizde yaptılar. Biz de geç fark ettik, 2010’da fark ettik. Maalesef önceden fark edemedik. O da bizim hatamızdı. Aynı durum burada olmasın istiyoruz.” Kırgız vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik muhabbetlerini istismar eden FETÖ’nün bir an önce tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
HER ÜLKE İÇİN TEHLİKE
“FETÖ terör şebekesi, sadece bizim ülkemiz için değil, varlık gösterdiği her ülke için ciddi bir tehdittir. Nerede bunun başı? Amerika’da. Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bu gücü nereden buluyor bu? Herhalde bunu sormak hakkımızdır. Ve o ülkelerin insanlarıyla bunu yapıyor. Bu para nereden geliyor? Bu mali imkan nereden geliyor? Sadece Amerika’da ‘charter schooll’lar vasıtasıyla yıllık elde ettiği gelir 850 milyon dolardır. Demek ki arkasında neresi var? Amerika var. Bu kadar basit. ‘Ver bunu bize’ diyoruz. Vermiyor. Ama bize diyor ki ‘Sen ver’. Bu bir yargı sürecinde değil, niye vermiyorsun? Bak ülkemizde mahkemeler bununla ilgili kararlar veriyor. Ama kendilerine gelince ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım’ diyor. Hayır, güçlü olan haklı değildir, haklı olan güçlüdür.”
FİTNE GİZLİ OLGUNLAŞTI
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların, bu örgütün Pensilvanya’daki çete liderinin hezeyanlarını gerçekleştirmek için neler yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ‘Fitne, gizli olgunlaşır’ sözünü hatırlattı.”
iKi AYRI DEVLET, TEK MiLLETiZ
Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, “Bu eserin, kardeşler arasında birliğin, dirliğin ve huzurun sembolü haline dönüşmesini temenni ediyorum. Zira biz, iki ayrı devlet ama tek milletiz” dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya, kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı. Açılışı yapılan caminin tüm İslam dünyası ve Kırgızistan’daki Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, caminin, ata yurduna, Kırgızlara kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlarını, başkanlık camiasını ve Türkiye Diyanet Vakfını böylesine hayırlı bir işte öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, “Bu camide kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum” dedi.
TAM ANLAMIYLA KÜLLİYE
Başkan Erdoğan, caminin mimarisinin, gerek külliye bütünlüğü içindeki konumuyla, hem dost ve kardeş ülke Kırgızistan’a hem de Orta Asya coğrafyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “7 bin metrekarelik bir alanda, 37 metre kubbe yüksekliği, 4 minaresi, iç ve dış avlusuyla toplam 20 bin kişiyi bulan ibadet alanıyla burası tam anlamıyla bir külliyedir. Camimiz ve külliyesi, Anadolu ve Orta Asya arasında geçmişte var olan din, dil, tarih, kültür ve muhabbetin inşallah yeniden yeşermesine vesile olacaktır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl? Evet, her muhabbetin sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Efendimizi barındırması gerekiyor. Bu eserin, kardeşler arasında birliğin, dirliğin, huzurun ve barışın adeta sembolü haline dönüşmesini temenni ediyorum. Zira biz, iki ayrı devlet ama tek milletiz. Hepsinden öte tek ümmetiz.”
Kubbe olan yerler Müslüman yurdudur
“Bizim şehirlerimizin merkezinde daima camiler, mescitler bulunur. Bursa’dan Konya’ya, Buhara’den Kahire’ye, Saraybosna’dan Timbuktu’ya kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde kurduğumuz şehirler hep camiler etrafında şekillenmiştir.” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim ibadet mekanlarımız yükseldikleri beldelere kattıkları anlam sebebiyle büyük ve güzel olarak inşa edilmişlerdir. Hepsinden öte çok ferahtır, huzurludur, kasvet yoktur, huzur vardır. Bugün nerede bir kubbe, bir minare varsa biliyoruz ki orası Müslüman yurdudur.”
Türkiye’nin Kırgız halkına hediyesidir
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Emine Erdoğan, Cengiz Aytmatov Kültür Merkezinin açılışında, 84 yıllık tarihi geçmişe sahip bu köklü kurumda, Türkiye’nin bir bölüm açarak, ilme ve irfana katkıda bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 2006 yılında Milli Kütüphane içerisinde 60 metrekarelik bir odada Türkiye bölümünü açtıklarını ve ülkenin önemli eserlerini buraya getirdiklerini vurgulayan Emine Erdoğan, “Şimdi çok daha büyük bir alanda, sadece bir kütüphane değil aynı zamanda kültür merkezi olarak da kullanılabilecek bir bölümü, Kırgız Milli Kütüphanesi’ne kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.
BENİ ÇOK MEMNUN ETTİ
Emine Erdoğan, “Milli Kütüphane bünyesinde bulunan Cengiz Aytmatov’un eserleri ve ona atfedilmiş binlerce kitabı da eklediğimizde burası hakikaten adına yakışır bir kütüphane haline gelmiştir. Ayrıca, kütüphane bünyesinde çocuklarımızın da düşünülmüş olması beni ziyadesiyle memnun etti” diye konuştu. Emine Erdoğan, “Bu vesileyle merhumu rahmetle anıyorum. Kütüphanenin en güzel ve geniş alanlarından birini tahsis eden Kırgız Cumhuriyeti Devletine, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığına, Kırgız Milli Kütüphanesi Müdürlüğüne ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
3’üncü Dünya Göçebe Oyunları
Başkan Erdoğan, başkent Bişkek’teki temasları sonrasında 3’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni için özel uçak ‘ANA’ ile Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı’ndan, Issık Göl Tamçı Havaalanı’na geçti. Heyetiyle, Çolpon Ata’daki Issık Gölü’nde gerçekleşecek oyunların açılış törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, öncesinde akşam yemeğine katıldı.
Türk Konseyi toplantısı yapıldı
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bugün yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 6. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlar toplantıda Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve Türk Kültür ve Miras Vakfına ilişkin tamamlayıcı belgeleri ile Macaristan’ın Türk Akademisine gözlemci üyeliğine ilişkin kararı imzaladı. Ayrıca, bakanlar bugün zirvede imzalanacak belgeler ve zirve deklarasyonunun son hali üzerinde de mutabakat sağladı.
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