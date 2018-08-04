Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Brunson cevabı: Bizimle bir takasa girme

Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi"nde konuştu.

"ABD, TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIK YAPMIŞTIR"

Başkan Erdoğan, "Son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz, ediyorsunuz. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Amerika bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Bir taraftan 'model ortak' diyeceksin, öbür taraftan 'stratejik ortak' diyeceksin, 'müttefik' diyeceksin, PKK ile FETÖ ile ilişkisi olan buradaki bir papazını savunmanın gayreti içine gireceksin. Türkiye bir hukuk devletidir."

"BİZİMLE BİR TAKASA GİRME"

"Türkiye bu hukuk devleti anlayışı içerisinde hukukun gereği neyse bunu yapacaktır. Şunu söyleyeyim; Bizimle asla bir takas anlayışı içerisinde 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavini'ni tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Hukuk neyse biz bunun yanında olduk. Sadece bu değil, Halk Bankamıza hiçbir alakası olmadığı halde, bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz." diye konuştu.