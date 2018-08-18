Başkan Erdoğan’dan çok önemli Kandil-Sincar açıklaması

Başkan Erdoğan, "Ülkemizde halen yürütülmekten olan savunma sanayi harcamaları tutarı 45 milyar doları aştı. Yakın zamanda 75 milyar doları bulacaktır. İnsanlı ve insansız hava araçlarından, gemilerden tankına topuna kadar savunma sanayimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Sınırötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil'i, Sincar'ı, Mahmur'u kaynağında kurutacağız"