Başkan milletiyle yürüyecek

Emperyalist güçler ve yerli maşalarını 15 Temmuz’da 250 şehit vererek püskürten Türk milleti, bugün ülkesi için canlarını veren kahramanları tüm Türkiye’de düzenlenencek etkinlik ve programlarla anacak. Akşam da darbe gecesinin sembol mekanlarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yüzbinler tüm dünyaya birlik ve beraberliğini bir kez daha haykıracak. Türkiye’nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iştirdak edeceği tarihi yürüyüşte dünyaya bir kez ‘Hakimiyet Milletindir’ mesajı verecek.

MÜZE AÇILACAK

Darbe girişiminin ikinci yılında, tüm Türkiye’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri düzenlenecek. Başkan Erdoğan, şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, Ankara’daki programını tamamladıktan sonra İstanbul’a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Makamı’nı ziyaret edecek. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 21.00’de başlayacak anmaya katılacak. Başkan milletine seslenecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası bölümünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden “15 Temmuz Şehitler Müzesi”nin kısmi açılışının yapılması bekleniyor. 15 Temmuz için TBMM’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Pazar gündüz resim sergileri ve çeşitli programlar yapılırken, gece bombanın düştüğü saatte halkın da katılımıyla Meclis tören alanında ışık gösterilerinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu yıl TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum yapılmayacak. İstanbul Müftülüğü şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı tertipleyecek. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın ailesi ve yakınlarının katılacağı program Şehzadebaşı Camisi’nde öğleden önce gerçekleştirilecek.

ŞEHİTLER İÇİN HATİM

Müftülük ayrıca bütün şehitlerin ruhuna hediye edilmek için pazar günü akşamından 16 Temmuz Pazartesi sabah 10.00’a kadar sürecek bir hatim programı düzenleyecek. Bu programda 30 hafız görev alırken, hatim duası İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından yapılacak. 81 ilde de milyonlarca vatandaş, 15 Temmuz ruhuyla bir araya gelerek o kara gecesi anacak. Türk Kızılayı, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere törenlere katılanve demokrasi nöbetleri için meydanları dolduran vatandaşlara su, çorba, çay, kumanya ikramlarında bulunacak. Kan bağışları da kabul edilecek. Tüm yurtta camilerde saatler 00.13’ü gösterdiğinde selalar okunacak.

KÜLLİYE’DEN DAVET

Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün yapılacak yürüyüşe davet etti. Külliye’nin Twitter hesabından, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek yürüyüş hatırlatıldı. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, saat 21.00’de milletçe İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşuyoruz” ifadesi kullanılan paylaşımda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı halkın direnmesine ilişkin videoya da yer verildi.