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Başkan Yardımcısı Oktay'dan Ahed Tamimi açıklaması: Filistin halkını selamlıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in zulmüne karşı duran Ahid Et-Temimi'nin özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, 'Ahed Tamimi’nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin’in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum.' ifadesini kullandı.

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Oktay, Twitter hesabından, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid et-Temimi'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Yardımcısı Oktay, "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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