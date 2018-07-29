Başkan Yardımcısı Oktay'dan Ahed Tamimi açıklaması: Filistin halkını selamlıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in zulmüne karşı duran Ahid Et-Temimi'nin özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, 'Ahed Tamimi’nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin’in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum.' ifadesini kullandı.
- AA
Oktay, Twitter hesabından, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid et-Temimi'ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Yardımcısı Oktay, "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi’nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin’in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) July 29, 2018
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