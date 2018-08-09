‘Baskın tatbikatı’

Temmuz hain darbe girişiminin ardından köşeye sıkıştırılan FETÖ’cülerin yeni taktikleri de ortaya çıkmaya başladı. Gaybubet evlerine polis gibi baskın yapan FETÖ yöneticileri, örgüt üyelerinin kendilerine olan bağlılığını sınadı.

POLİS GİBİ BASKIN

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yöneticileri, önceden bilinmeyen tarihlerde örgüt evlerine baskın yaptı. Kendilerine polis süsü veren hainlerin, gerçek baskın anındaki gibi arama gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturmalarda FETÖ’nün ilginç taktikleri deşifre edildi. Alınan ifadelere göre, örgüt evlerine önceden bilinmeyen zamanlarda FETÖ’nün üst düzey yöneticileri aracılığıyla baskınlar yapıldı. Bu ani baskınlarda, polis operasyonlarında olduğu gibi aramalar gerçekleştirildi.

Örgüt üyelerinin kaldığı söz konusu yerlerdeki aramalarda, FETÖ ile bağlantıyı ortaya çıkaran CD, doküman ve belge arandı. FETÖ’nün bu yöntemle örgüt üyelerinin polis operasyonlarına hazırlanmaları ve örgütsel dokümanların imha edilmesi amaçlandı. Diğer taraftan habersiz baskın yapılan gaybubet evlerindeki örgüt üyelerinin bağlılığı sınandı. Bu baskınların ardındann Fethullahçı teröristlerin baskın anında yapması gerekenler anlatıldı.

BELGE SİLDİLER

Örgütün bilişim alanında da çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda FETÖ içinde “bilgi işlemci” olarak adlandırılan üyeler, bilgisayarlar başta olmak üzere elektronik cihazlarda örgütsel bağı ortaya koyan belgeleri aradı. Asker örgüt üyelerinin de elektronik cihazlarını inceleyen bilgi işlemcilerin yaptıkları çalışmalarla söz konusu cihazlardaki belgeler silindi.