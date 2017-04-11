Başkomutanı stajyer teğmen yargılayacaktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında, örgüt tarafından kurulan ve personel ataması yapılan sözde ‘Sıkıyönetim Mahkemeleri’ ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturmada, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin başarılı olması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu devletin üst düzey yönetimini, sözde Ankara 1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılayacağının belirlendi.

ATAMALAR DİKKATİ ÇEKTİ

Soruşturmada dikkati çeken diğer bir ayrıntı ise sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri’ne yapılan askeri hakim ve savcı atamaları oldu. FETÖ’nün görevlendirdiği askeri hakim ve savcıların durumu incelendiğinde, neredeyse tamamının örgüt üyesi üsteğmen, teğmen rütbesindeki personelden oluştuğu, hatta aralarında 65 stajyerin de bulunduğu belirlendi. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yargılamak için görevlendirdiği teğmen, üsteğmen ve stajyerlerin, darbenin planlayıcısı ‘Yurtta Sulh Komitesi’ni oluşturan sivil ve askeri örgüt üyeleri tarafından özellikle seçildiği anlaşıldı. Kanlı terör örgütünün, Erdoğan’ın yargılama aşamasını dahi planladıkları da tespit edilmişti.