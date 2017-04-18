Başbakan Yıldırım: Batı hastalığıyla yüzleşmek zorunda

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programı'na katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın hayat veren, rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef Batı'da eski geleneksel öfke nedeniyle İslam karşıtlığı giderek yükseliyor. Batı kültüründe yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka yüzleşmek zorundadır.

"Milletimizin huzur ve sükun içinde Ramazan’a ve bayrama ulaşmasını temenni ediyorum.

Biz Hazreti Peygamber'e ve onun kutlu yoluna aşık bir milletiz. En çok O’na hürmet eder ve en çok da O’nu özleriz.

Kardeş ve kardeşlik hukuku herkesin hayatına egemen olmalıdır.

İslam'ın hayat veren, rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesini asla kabul etmeyiz. Maalesef Batı'da eski geleneksel öfke nedeniyle İslam karşıtlığı giderek yükseliyor. Batı kültüründe yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka yüzleşmek zorundadır.

Din istismarcılığının sonuçlarını 15 Temmuz’da hep beraber gördük. Sahih İslam’ın olduğu bir yerde hiçbir din istismarcısı barınamaz."