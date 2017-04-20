Batı yazıyor CHP oynuyor

Türkiye’deki referandum sonuçlarını kabullenemeyen Batı’nın sözde ‘tarafsız’ kurumu AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), referandumda kullanılan oyların yeniden sayılmasını isteyerek ‘aksi halde Türkiye’ye uluslararası baskı geleceği’ tehdidinde bulundu. Bunu söyleyen ise referandumla ilgili skandal raporu yazan AGİT’in direktörü Michael Georg Link. Türkiye’ye PKK yandaşı gözlemciler gönderen AGİT’in Genel Sekreter Lamberto Zannier ise darbe sevici çıktı. Küresel güçlerin yerel oyuncusuna dönüşen CHP ise, yenilenmeyeceğini bilse de referandumun iptali için AİHM’e başvurarak, Batı’ya, Türkiye’nin iç işlerine müdahalenin zeminini hazırlama ve Gezi benzeri olaylarla ‘Hayır Bloğunu motive etme’ peşinde. İstanbul Sultangazi’de oynanmak istenen ‘Cem evi’ provokasyonu da, cemaatin makul isimlerinin ve İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle engellendi.

YENİLENMELİYMİŞ

Türkiye düşmanı ve PKK yandaşlığı tescilli isimleri Türkiye’deki referandum sürecini izleyecek ‘tarafsız üye’ olarak gönderen AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, dün Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada 16 Nisan referandumunda kullanılan oyların yeniden sayılması gerektiğini öne sürdü. Gözlemcilerinin PKK paçavralarıyla çekilmiş fotoğraflarına değinmeyen Link, bunun için hiç bir hukuki neden de göstermedi.

‘KÜRESEL BASKI’ TEHDİDİ

Türkiye hükümetinin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu belirten Link, “Bizim raporlarımız sadece AGİT tarafından değil, aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından değerlendirilir ve bu kurumlara referans teşkil eder” dedi. FETÖ işbirlikçisi ve casusluk iddiası ile yargılanan firari Can Dündar’a ‘Alternatif Nobel ödülü’ verilmesini de öneren Link, ‘Türkiye’nin, AGİT ile iş birliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı’ değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye’yi adeta tehdit etti.

CHP YEREL OYUNCU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP’liler, yaptıkları açıklamalarda, referandum yenilgisinden, Türkiye’de bir yönetim kaosu çıkarma ve hükümete yönelik uluslararası bir baskı oluşturma aracına dönüştürme peşinde. Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “Tarihin mühürsüz seçim olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır” derken, CHP yöneticileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’na yaptıkları itirazı önce Anayasa Mahkemesi’ne, daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını açıkladı.

AMAÇ BASKI YAPMAK

CHP’nin AİHM’e başvurarak çok tehlikeli bir süreç başlatmak peşinde olduğunu belirten Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu “Bu tarihi bir hata. CHP’de biliyor ki referandumun yenilenmesi mümkün değil. Ancak AİHM’e başvurarak, Türkiye’nin iç meselesini küresel bir sorun haline getiriyor. Bu başvurunun ardından AİHM’de AGİT raporları gündeme gelecek, Avrupa’sı ABD’siyle Batı dünyası Ortadoğu’daki kendi çıkarı haritaları Türkiye’ye kabul ettirmek için baskı yapacak. CHP, küresel senaryonun yerel oyuncusu gibi” dedi.

40 METREKAREDE KOPARILAN FIRTINA

Türkiye’de çıkarılmak istenen yeni ‘Gezi olayları süreci’ benzeri provokasyonlardan biri de, İstanbul Sultangazi Cemevi’nde denendi. Sosyal medyada Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’nin ‘yıkılacağı’ söylentisi yayılarak, toplum içindeki etnik ve mezhepsel faylar harekete geçirilmek istendi. Ancak gerek Sultangazi

Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı, gerekse İstanbul’daki Alevi Cemaatinin kanaat önderlerinin devreye girmesiyle, provokasyonun önüne geçildi. Ortaya çıktı ki gerçek bambaşkaydı; cemevinin yıkılması söz konusu değildi. 1200 sahibi olan ve boş arazide yapılan kaçak, 40 metrekarelik bir adak alanının düzenlenme çalışmasıydı.

GENEL SEKRETER DARBE SEVİCİ ÇIKTI

STAR’ın ortaya çıkardığı AGİT’in Türkiye’ye gönderdiği gözlemci heyetinin başkan ve dört üyesinin PKK yandaşı ve Türkiye düşmanlarından seçilmesinin nedeni de dün ortaya çıktı. Kurumun tepe yöneticisi olan AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier, meğer Batı dünyasının Ortadoğu ve Müslüman dünyasına müdahale için oluşturduğu göstermelik demokratik kurumlardaki darbe sevicilerden biriymiş. Görevlerinden biri ülkelerdeki halk iradesinin yönetime yansıması için tarafsız gözlemcilik yapmak olan Zannier, Masır halkının seçimiyle yönetime gelmiş Mursi’yi deviren darbeci general Sisi’yi ilk kutlayanlardan biri olmuş. Hatta darbe sonrası Mısır TV’ye bağlanarak darbeci yönetiminin ‘demokratik yollarla seçim yaptığını bile savunmuş. Darbecilerin göstermelik seçimi için ise, “Mısır’da yapılan bu seçimden dolayı sizi kutluyorum, şüphesiz Mısır halkı da sandık güvenliğini sağlayan askerlere çok şey borçludur” dediği ortaya çıktı.