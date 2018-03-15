Bay Kemal demokrasisi 

Türkiye’nin yararına olan tüm projelere karşı çıkan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kol kanat geren CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiye izin vermiyor. 9 seçimden yenilgiyle ayrılan, buna karşılık ‘koltuğu’ bırakmayan CHP lideri, partideki muhaliflerin sesini kısmak için yeni bir taktik dereye soktu; ‘tek söz, tek söylem’ kuralını getirdi.

UYARI VEKİLLERİ KORKUTTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Parti içi demokrasi disipline uymayacağız demek değildir. Disiplinli bir örgüt istiyorum. Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kısmak için yaptığı bu uyarıdan sonra CHP’li vekiller, ‘copy paste’ tweet’ler atmaya başladı. Vekiller, ‘Çatlak ses çıkarırsam, partiden atılırım’ korkusuna kapılırken, Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş ve Mustafa Balbay’ın attığı tweet’lerdeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.