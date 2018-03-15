Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bay Kemal demokrasisi 

Kılıçdaroğlu, “Herkes tek bir söylemde olma” dedi. CHP’li vekiller de ‘copy paste’ tweetler atmaya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin yararına olan tüm projelere karşı çıkan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kol kanat geren CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiye izin vermiyor. 9 seçimden yenilgiyle ayrılan, buna karşılık ‘koltuğu’ bırakmayan CHP lideri, partideki muhaliflerin sesini kısmak için yeni bir taktik dereye soktu; ‘tek söz, tek söylem’ kuralını getirdi. 

UYARI VEKİLLERİ KORKUTTU 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Parti içi demokrasi disipline uymayacağız demek değildir. Disiplinli bir örgüt istiyorum. Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kısmak için yaptığı bu uyarıdan sonra CHP’li vekiller, ‘copy paste’ tweet’ler atmaya başladı. Vekiller, ‘Çatlak ses çıkarırsam, partiden atılırım’ korkusuna kapılırken, Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş ve Mustafa Balbay’ın attığı tweet’lerdeki benzerlik dikkatlerden kaçmadı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede Azerbaycan´la birlikteyiz

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA