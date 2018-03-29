Bay Kemal’den konuşma yasağı
CHP’de diktatör Kemal kanunları devreye girdi. Artık vekiller televizyon programlarına izin almadan çıkamayacak. Röportaj vermek için de partinin onayı şart.
- STAR ANKARA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesi söylediği sözler, parti yönetimi tarafından yazılı olarak milletvekilleri ve Parti Meclisi(PM) üyelerine uyarıya dönüştürüldü. CHP basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekillerinin izin almadan televizyonlara çıkıp görüş açıklaması ve röportaj yapmasını yasaklayan bir uyarı mektubu gönderdi. Parti içi meselelerin de medya önünde konuşulmamasının istendiği notta vekillere, yapılan röportajların yayımlanmadan önce Genel Merkez tarafından kontrol edileceği duyuruldu.
4 MADDELİK TALEPLER
“CHP Medya Tutum Belgesi” adı altındaki metinde, milletvekillerine getirilen yasaklar 4 madde halinde sıralandı. CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişilerin, stratejik önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamayacakları belirtildi. Metindeki ilk maddede “Anlık sorularla muhatap olsalar dahi, Parti Meclisi’nden geçmemiş, Genel Başkan, Parti Sözcüsü, MYK üyeleri, Grup Başkanvekillerince açıklanmamış stratejik açıklamalardan kaçınırlar” denildi.
İZİN ŞARTI GETİRİLDİ
İkinci maddede “Medyaya çıkmadan önce partimiz üyeleri, yönetici ve seçilmiş kişileri izin alırlar. Milletvekillerimiz, TBMM nöbetçi grup başkanvekilinden, seçilmişler de CHP basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bilgi verirler” şartı yer aldı.Metinde parti içi muhaliflere gözdağı verildi. Üçüncü maddede, “Partimiz CHP’nin iç sorunları, yetkili kurullarında tartışılır, parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yöneltilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz” hükmü var. Dördüncü maddede de, CHP’nin görüşü olmayan söz ve fikirlerin parti görüşü olarak kamuoyuna aktarılamayacağı vurgulandı.
SOSYAL MEDYA İÇİN DE UYARI
Yine vekillere gönderilen CHP Medya İletişim Yönergesi’nde ise, CHP’li milletvekillerinin katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca yanıt vermeden önce CHP’nin nöbetçi grup başkanvekiline, PM üyeleri ve diğer yetkililerin de basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bilgi vermeleri gerektiği bildirildi. “CHP’yi temsil edecek kişiler, uzmanlık alanı doğrultusundaki televizyon programlarına konuk olmalı, uzmanlık alanı dışındaki programlara ilgili kişiler yönlendirilmelidir. Röportajlar için de basım öncesi hazırlanan içerik görülmeli, onay verilmeden yayınlanmaması koşulu ile ilgili mülakatlar verilmelidir. Sosyal medyada parti politikasına uygun söylemler kullanılmalıdır” denildi.
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