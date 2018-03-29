Bay Kemal’den konuşma yasağı 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesi söylediği sözler, parti yönetimi tarafından yazılı olarak milletvekilleri ve Parti Meclisi(PM) üyelerine uyarıya dönüştürüldü. CHP basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekillerinin izin almadan televizyonlara çıkıp görüş açıklaması ve röportaj yapmasını yasaklayan bir uyarı mektubu gönderdi. Parti içi meselelerin de medya önünde konuşulmamasının istendiği notta vekillere, yapılan röportajların yayımlanmadan önce Genel Merkez tarafından kontrol edileceği duyuruldu.

4 MADDELİK TALEPLER

“CHP Medya Tutum Belgesi” adı altındaki metinde, milletvekillerine getirilen yasaklar 4 madde halinde sıralandı. CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişilerin, stratejik önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamayacakları belirtildi. Metindeki ilk maddede “Anlık sorularla muhatap olsalar dahi, Parti Meclisi’nden geçmemiş, Genel Başkan, Parti Sözcüsü, MYK üyeleri, Grup Başkanvekillerince açıklanmamış stratejik açıklamalardan kaçınırlar” denildi.

İZİN ŞARTI GETİRİLDİ

İkinci maddede “Medyaya çıkmadan önce partimiz üyeleri, yönetici ve seçilmiş kişileri izin alırlar. Milletvekillerimiz, TBMM nöbetçi grup başkanvekilinden, seçilmişler de CHP basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bilgi verirler” şartı yer aldı.Metinde parti içi muhaliflere gözdağı verildi. Üçüncü maddede, “Partimiz CHP’nin iç sorunları, yetkili kurullarında tartışılır, parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz. Partimiz ve partililerimizi yıpratacak söz ve eylemler soru olarak yöneltilse dahi kesinlikle yanıtlanmaz. Medya önünde partimiz tartışılmaz” hükmü var. Dördüncü maddede de, CHP’nin görüşü olmayan söz ve fikirlerin parti görüşü olarak kamuoyuna aktarılamayacağı vurgulandı.