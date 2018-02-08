Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bay Kemal’in PYD aşkı Kobani’ye dayanıyor

PYD’li teröristleri temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı’nda “Afrin’e girilmesini uygun bulmuyorum” diyen Kılıçdaroğlu, Kobani’deki çatışmalar sırasında da PYD’yi DEAŞ’tan kurtarın diye yalvardı. Bay Kemal’in teröristlere kalkan olması büyük tepki çekti… 

  • MERVE GÜLEÇ / ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi, terör örgütü PKK/PYD’ye karşı Afrin’de başlatılan operasyona karşı çıkarken, Ayn el Arap’ta (Kobani) DEAŞ ile PYD/YPG terör örgütleri arasındaki çatışmalarda hükümete Kobani’ye girmesi çağrısı yapmıştı. Türkiye düşmanı PYD’nin koruyucu melekliğine soyunan CHP’nin bu tavrı büyük tepki çekti. Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek için uluslar arası hukuktan aldığı hakla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na CHP’den istenilen destek bir türlü 

verilmiyor. CHP’li bazı milletvekilleri PYD/YPG’yi terör örgütü olarak bile görmediklerini açıklarken, Kılıçdaroğlu “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” dedi. 

ÇAĞRI YAPTI

Mehmetçik’in Afrin’e girmesini istemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Kobani için aksi görüş bildirmişti. Kobani için YPG’ye yardım edilmesi çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye tezkeresi teklifi için “Gelin, askerimizin kara harekatını Kobani’nin kurtarılması ve IŞİD’ten temizlenmesi amacıyla sınırlandıralım. Tezkereyi hemen çıkaralım böylece halkımızın akrabalarını IŞİD’in öldürmesine izin vermeyelim” açıklaması yapmıştı. 

BİR DE SUÇ DUYURUSU 

CHP, Kılıçdaroğlu’nun açık açık PYD/YPG’ye destek için TSK’nın Kobani’ye girmesi çağrısı sanki hiç yapılmamış gibi, YPG’ye yardım ve yataklık yapıldığı iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında suç duyurusu yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu şikâyet etti. Suç duyurusu ile CHP’lilerin içinde bulunduğu çelişkili durum bir kez daha açığa çıkmış oldu. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik PYD/YPG´nin silah deposu olarak kullandığı eve böyle girdi

Kahraman Mehmetçik PYD/YPG´nin silah deposu olarak kullandığı eve böyle girdi

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta! Hayme Ana yaşayacak mıdır?

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta! Hayme Ana yaşayacak mıdır?

İşte Türklerin en çok tercih ettiği araçlar

İşte Türklerin en çok tercih ettiği araçlar

Üçüncü havalimanından ilk görüntüler

Üçüncü havalimanından ilk görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA