Bay Kemal’in PYD aşkı Kobani’ye dayanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi, terör örgütü PKK/PYD’ye karşı Afrin’de başlatılan operasyona karşı çıkarken, Ayn el Arap’ta (Kobani) DEAŞ ile PYD/YPG terör örgütleri arasındaki çatışmalarda hükümete Kobani’ye girmesi çağrısı yapmıştı. Türkiye düşmanı PYD’nin koruyucu melekliğine soyunan CHP’nin bu tavrı büyük tepki çekti. Türkiye’nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek için uluslar arası hukuktan aldığı hakla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na CHP’den istenilen destek bir türlü

verilmiyor. CHP’li bazı milletvekilleri PYD/YPG’yi terör örgütü olarak bile görmediklerini açıklarken, Kılıçdaroğlu “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” dedi.

ÇAĞRI YAPTI

Mehmetçik’in Afrin’e girmesini istemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Kobani için aksi görüş bildirmişti. Kobani için YPG’ye yardım edilmesi çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye tezkeresi teklifi için “Gelin, askerimizin kara harekatını Kobani’nin kurtarılması ve IŞİD’ten temizlenmesi amacıyla sınırlandıralım. Tezkereyi hemen çıkaralım böylece halkımızın akrabalarını IŞİD’in öldürmesine izin vermeyelim” açıklaması yapmıştı.

BİR DE SUÇ DUYURUSU

CHP, Kılıçdaroğlu’nun açık açık PYD/YPG’ye destek için TSK’nın Kobani’ye girmesi çağrısı sanki hiç yapılmamış gibi, YPG’ye yardım ve yataklık yapıldığı iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında suç duyurusu yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu şikâyet etti. Suç duyurusu ile CHP’lilerin içinde bulunduğu çelişkili durum bir kez daha açığa çıkmış oldu.