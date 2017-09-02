Deniz Baykal’ın protokol sırasından Aykut Erdoğdu tarafından kaldırıldığını CHP'li Metin Lütfi Baydar da doğruladı

CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği sözde Adalet Kurultayı’nda yaşanan protokol krizi CHP’yi karıştırdı.

KELİMESİ KELİMESİNE DOĞRU

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın haberi yalanlaması üzerine olay anında Baykal’ın en yakınında bulunan Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, haberin kelimesi kelimesine doğru olduğunu söyledi. Baydar, “Biz Deniz beyle beraber geldik, öne oturduk. Oturduğumuz andan itibaren Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve Genel Başkan'ın ön sıraya oturacağı ifade edildi. Deniz Bey’e ilgi çok yüksekti. Programın başlamasına yakın da protokole giderek oturdu. Baykal'ın oturması ile anonslar başladı. Anonslarda 'CHP'li vekillerin ön sıralarda oturmaması' istenildi. Anonsları bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yaptı. Deniz Bey de 'hadi kalkalım biz' dedi. Biz de arkaya geçtik. Olay budur” dedi.

BİR DE ANONS SKANDALI

Baydar, “Anonslarda bir skandal daha yaşandı. 'Eski Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen de aramızda' diye anons yapıldı. Ancak Öymen Adalet Kurultayı'na katılmamıştı. Adalet Kurultayı'na katılmayan Altan Öymen'in ismi 'aramızda' diye anons edilirken CHP'nin İkinci Kurucu Genel Başkanı olarak adını Türk siyasi tarihine yazdıran CHP'nin bir önceki Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın adı ise hiç anılmadı” diye konuştu.

TARTIŞMAYA GİRMEDİ

Dün tartışmaya girmeyen Baykal, Arakan'da BM'nin duyarlılık sergilemekten uzak olduğunu söyleyerek adım atılmasını istedi.

SÖYLEYENE BAKARIM ÖNCE!

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri olan Mehmet Sevigen de Aykut Erdoğdu'yu sert sözlerle eleştirdi. Mehmet Sevigen, “ Deniz Bey her zamanki gibi kibarlık gösterip kalktı. Ben olsaydım kalkmazdım. Mevlana’dan çok sevdiğim bir söz var. ‘Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye’ Söyleyeceklerim budur” diye konuştu.

HEPİMİZİ RAHATSIZ ETTİ

Eski CHP Milletvekillerinden Prof. Dr. Esfender Korkmaz ise, “Deniz Baykal’ın toplumdaki yeri milletin takdirindedir. Millettin gönlündedir. Henüz geleceği belli olmayan bir aykırı partilinin kendisine yaptığı yanlıştır. Bu onun kendisini ilgilendirir. Deniz Baykal’ın toplumdaki yerine değer kaybettirmez. CHP’de parti terbiyesi var. Kendi koyduğu prensiplere karşı yine birinin yanlış yapması yalnız Deniz Baykal’ı değil hepimizi rahatsız etmiştir” dedi. (Akşam)