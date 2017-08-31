Bayram onların da hakkı

İslam alemi, bir Kurban Bayramı’nı daha buruk kutluyor. 4 yıldır Suriye’deki Müslümanlar için ağlayan İslam dünyası, son olarak Arakan’da milyonlarca Müslüman’ın göç ve şiddet olayları arasında sıkışmasına göz yaşı döküyor. Atlas Okyanusu’ndan Akdeniz ve Kızıldeniz’e, oradan Hint Okyanusu ve Pasifik’e uzanan coğrafyadaki 1,5 milyar nüfusun yaşadığı İslam ülkelerin pek çoğu, Batı’nın desteklediği artık ayyuka çıkan terör örgütlerinin yarattığı savaşlar ya da yıllarca sömürge olmanın yarattığı ekonomik sefaletlerin pençesinde boğuşuyor. Milyonlarca Müslümanın yaşadığı Arakan, Suriye, Irak, Somali, Etiyopya, Çeçenistan, Afganistan, Afganistan, Libya, Yemen gibi ülkelerde yıllardır bitmeyen savaş, terör ve açlık yüzünden yüz binlerce çocuk ve kadın öldü. Milyonlarcası evini terk edip başka ülkelerde mülteci olarak yaşamak zorunda kaldı.

DEAŞ BENZERİ YAPILAR

Dünyadaki çatışma ve gözyaşlarının, zengin enerji kaynaklarının yer aldığı İslam ülkelerinde olması dikkat çekiyor. ‘Arap Baharı’nda olduğu gibi önce DEAŞ veya YPG gibi terör örgütleri ortaya çıkarılıyor, sonra Libya’dan Irak’a kadar ki geniş coğrafyada olduğu gibi yıllarca süren savaşlar başlıyor. Barış çözümleri ise her defasında sabote ediliyor. Bunun sonuncusu Arakan’da yaşandı. DEAŞ benzeri ne olduğu belli olmayan bir terör örgütü çıkıp karakolları basıyor, ardından da ordu bu örgütle ilgisi olmayan Müslüman yerleşimlerine yönelik operasyon başlatıyor. Ve on binlerce Arakanlı evlerini bırakarak Bangladeş sınırı aşmaya çalışıyor. Büyük çoğunluğu çocuk olan onlarcası da hayatını kaybediyor.

ARAKAN’DA DERiN EL

TİKA Başkanı Serdar Çam, Arakan’daki dramının arkasındaki ilginç ayrıntıya dikkat çekti. Myanmar’ın Nobel’li lideri Aung San Suu Kyi’nin yönetiminde demokrasi adımları atmaya çalıştığını belirten Çam, son gelişmelerin arkasındaki provokatif boyutu anlattı: Kadın lider ülkesini kalkındırmak istiyor. Derin devlet her olumlu adımında insanları birbirine kırdırıyor; Müslümanlar katlediliyor. Sözde ‘dini’ terör grupların karakol baskınları ile Müslümanlara yafta geçiriliyor. Bunun arkasında büyük devletlerin çıkar çatışmaları yatıyor: Zengin doğalgaz yatakları. Ayrıntı: Rohinyalıların da desteklediği BM çözüm paketini 24 Ağustos’da Myanmar Hükümeti açıklıyor; 25’inde 30 karakolda katliam oluyor.”