Bayram sonrası yeni sistemin sacayakları tek tek kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bayram tatili sonrasında yoğun bir mesai bekliyor. Yeni sitemin inşasına yönelik çalışmalar bayramdan sonra hız kazanacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük programın öncelikleri arasında yeni sistemin inşasının tamamlanması yer almıştı.

Bayram tatili sonrasında inşa sürecinde yeni kurulan başkanlıklar, ofisler ve politika kurullarına gerekli atamalar yapılacak. Atamlar sonrasında bu yapıların çalışmaları başlayacak. Devlet yapılanmasındaki yeni kurumlar işleyişinin hızlanması yeni bir soluk getirecek.

KURUL VE OFİSLER

Cumhurbaşkanlığına bağlanan kurum ve kuruluşlarda da atamalar gerçekleşecek. Bu atamalarla birlikte göreve gelen taze kadrolar zaman geçirmeden çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sacayaklarını oluşturan kurullar ve ofislerin kurulmaları, buralara atamaların yapılması ve işlevsel hale getirilmeleri için adımlar süratle gerçekleştirilecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Yürürlükten kaldırılan kanunların yerine yeni düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

ile gerçekleştirilmesi işlemi de sürdürülecek.

‘YURTDIŞI İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ’

Başkan Erdoğan, yeni sistemin ilk büyükelçileri ile valilerin atamalarını yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı’nda hazırlıkları süren büyükelçiler kararnamesinin, bayramdan sonra yayınlanabileceği belirtiliyor.

Aynı şekilde valiler kararnamesinin de İçişleri Bakanlığı’nca hazırlıklarının sürdüğü ve bayramdan sonraki süreçte yayınlanabileceği ifade ediliyor. Başkan Erdoğan’ın, yeni döneme ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, yurtdışına ‘özel temsilci’ atama

hakkı da bulunuyor.

FARKLI ALANDAN BÜYÜKELCi

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre yeni dönem büyükelçileri, doğrudan Başkan’ın kararıyla atanacak.

Kararnamede, yurtdışında görev yapma sürelerini tamamlamış olan Türkiye’nin ABD nezdindeki Washington Büyükelçisi dahil olmak üzere önemli merkezlerdeki büyükelçilerle ilgili kararların yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın, büyükelçi atamalarında Dışişleri geleneğinin dışına çıkarak, başka alanlardan isimleri de büyükelçi olarak atayabileceği belirtiliyor. (Akşam)