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"Bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor."

"Türkiye,Yunanistan ile ilişkilerinin daha iyi olmasından yanadır. Bazı Yunanlı bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provakatif açıklamaları,Yunanistan’ın yararına değildir. Türkiye’nin duruşunu,zaaf olarak değerlendirmek,akıllı ve ileri görüşlülerin yapacağı iş değildir."

"Herkes bilmeli ki; Türkiye, kimseye haksızlık yapmaz; kimsenin hakkına el uzatmaz; kimsenin de kendisine haksızlık yapmasına ve hakkına el uzatmasına izin vermez. Tarih, buna tanıktır.Bunu,tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur."

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