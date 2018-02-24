Aral, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla sistemin değiştiğini, ülkenin 1980 darbe anayasasından ve bunun ürünü olan sistemden kurtulduğunu söyledi.

Siyasi partiler yasasının ve seçim kanununun demokratikleştirilmesi gerektiğini dile getiren Aral, "Meclis'e sunulan, bunun önemli ayaklarından birisi. Önümüzdeki aylarda bu siyasi partiler yasası ve seçim kanunuyla ilgili yeni teklifler de gelecek. Yerel seçimler önce yapılacağı için bu yeni yapılan değişiklik onu kapsıyor. İttifak meselesi de bununla netleşti. Paketle ittifakın nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı belirtildi." diye konuştu.

AK Parti, MHP ve BBP'nin ortaya koyduğu irade beyanının çok önemli olduğunu ifade eden Aral, şunları kaydetti:

"Hangi şekilde olursa olsun bu ittifak inşallah sağlanacak ve BBP 'Cumhur İttifakı'nda yer alacaktır. Yeni sistem bu ittifakın başarısına bağlıdır, başarılı olacaktır. Bizim tahminimiz, AK Parti, MHP ve BBP seçim ittifakı önümüzdeki seçimlerde çok rahatlıkla yüzde 55 bir oyla seçimden galip çıkacak ve Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Hem yönetimde istikrar sağlanacak hem de Meclis'te temsilde adalet daha güçlü bir şekilde yerine gelecek. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sokakta esnafımızla görüştük. İnanılmaz bir memnuniyet var. Müthiş bir memnuniyet var. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu, durduğumuz yerin ne kadar doğru olduğunu da buradan görüyoruz."

Toplantıya BBP İl Başkanı Taner Yıldırım, Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik ile yöneticiler katıldı.