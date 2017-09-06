BBP Genel Başkanı Destici: Cumhurbaşkanımızın Myanmar ile ilgili girişimleri takdire şayandır

"MYNMAR´DA KATLİAMLAR HALA DEVAM EDİYOR"

Myanmar´daki katliamların hala devam ettiğini vurgulayan Destici, "Bayram öncesi ve bayram esnasında hepimizin yüreğini dağlayan meselelerden bir tanesi de Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan katliamlar ve zulümlerdi. Bir kere daha bu katliamın mimarı olan Myanmar yönetimini, polis gücünü ve oradaki Budist rahipleri lanetliyor ve kınıyorum" İfadelerini kullandı.

"İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NİYE VAR?"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bugün hala bu hususla ilgili toplanamamış olmasını da esefle karşıladığını kaydeden Destici, "İslam İşbirliği Teşkilatı´nı da kınıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı neden var? Dünya Coğrafyasının her hangi bir noktasında binlerce Müslüman sırf Müslüman oldukları için öldürülürken toplanmayacaksınız, kararlar almayacak ve onlara sahip çıkmayacaksınız da ne zaman toplanacaksınız? O zaman İslam İşbirliği Teşkilatı niye var? Eğer Myanmar´a Filistin'e, Doğu Türkistan´a sahip çıkamayacaksınız kime sahip çıkacaksınız? O zaman siz neye yarıyorsunuz? Onun ötesine geçemiyorsunuz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mutlaka biran önce toplanıp, net yaptırımlara dayanan kararlar alması gerekiyor" diye konuştu.

"ADALET VE HUKUK HEPİMİZE GEREKİR"

Adli yıl açılışı ile ilgili de açıklama yapan Destici, "Yeni adli yılın ülkemiz için başta adalet camiası olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum. Bütün yüksek yargı mensuplarımıza, mahkemelerde görev yapan hâkimler ve savcılarımıza ve tabii ki yargının, adalet sisteminin bir ayağı olan avukatlarımıza savunma kısmında başarılar diliyorum. 16 Nisan referandumunda yapılan değişiklikle artık anayasamızda yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlık ilkesi de eklendi. Yargının hem bağımsızlığı hem tarafsızlığı anayasal güvence altındadır. Bugün yargıya olan güvenin en alt seviyelere düşmüş biliyorsunuz 1. derecede etkisinin FETÖ olduğunu çok açık ve net bir şekilde hepimiz biliyoruz. Bunu böyle diyerek, bu işin üstüne yatarak böyle devam edemeyiz. Yargıya olan güveni en üst düzeye çıkarmak başta yargı mensuplarımız, hukuk adamlarımız yargıyı yöneten adalet sisteminin başındaki kişiler olmak üzere Türkiye´yi yönetenler başta olmak üzere hepimizin görevidir. Adalet ve hukuk hepimize gerekir" diye konuştu.