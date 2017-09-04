BBP Genel Başkanı Destici: Arakan'da yapılan zulümler, katliama dönüşmüş durumda

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İl Başkanlığı'nın Sivas Selçuklu Vakfı'nda düzenlediği programda partililerle bayramlaştı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kazanılan birçok zaferin temelinin bu kongrede atıldığını bildirdi.

Destici, bayram sevinci yaşadıklarını ancak İslam dünyasındaki kan ve gözyaşının kendilerini hüzne boğmaya devam ettiğini belirterek, "Arakan'da yapılan zulümler, katliama dönüşmüş durumda. Niye böyle bir katliamla karşı karşıya kalıyorlar? Sadece ve sadece Müslüman oldukları için. Haçlı zihniyeti 4 milyon Müslümanı niye öldürmüşse, Myanmar'ın faşist yönetiminin askerleri de bizim kardeşlerimizi sırf Müslüman oldukları için yani adları Ayşe, Fatma, Abdullah, Ömer, Ali olduğu için öldürüyor. Başka bir sebep yok. Allah'a inandıkları için öldürüyorlar. Onun için bizler bu kardeşlerimize sahip çıkma sorumluluğundayız." diye konuştu.

Bu zulme karşı haykırılması gerektiğini vurgulayan Destici, "Yetki sahibi olanlar mutlaka harekete geçmek zorunda. İslam ülkelerinin başındaki devlet başkanlarının, yöneticilerinin hepsinin bu zulme 'dur' demek için harekete geçmesi lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hala toplanmamış ve caydırıcı bir karar alamamış olmasını kınıyorum. Türkiye bu konuda girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerin daha da artırılması ve sonuç alınacak noktaya getirilmesi lazım." ifadesini kullandı.