Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Bu ittifakı desteklediğimizi net şekilde ifade ettik

BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti ve MHP ittifakını desteklediklerini net şekilde ifade ettiklerini belirterek, 'Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne Oluyor" programına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruları cevapladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede neler konuşulduğu sorusunu yanıtlayan Destici, "Başından beri ittifaka katılacağımızı, yanında olduğumuzu, bu ittifakı desteklediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok." diye konuştu.

Mustafa Destici, BBP olarak milli mutabakat çatısı altında bir ittifak kurulmasına sürecin başından beri açık destek verdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Meclis'e sunulan iki ya da üç parti ya da da dört partinin ittifakı değil. İttifak yasası. Bu yasadan seçime katılmaya hak kazanan 9 parti yararlanacak. AK Parti ve MHP burada çok açık bir irade beyanında bulundu. Biz de çok açık bir irade beyanında bulunduk. Dolayısıyla biz bu ittifakın yanındayız, destekliyoruz. Bu ittifakın Türkiye ve milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyoruz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hangi konularda mutabık kaldınız?" sorusuna Destici, "Sadece şunu söyleyeyim; öncelikli BBP'nin bu ittifakta yer alması için her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim." cevabı verdi. Destici, Saadet Partisi'ni de ittifakın içinde görmek istediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tanıyor musunuz?" sorusunu, "Eğer siyasi partiler ittifak yapıyorsa, elbette ki ittifakın ortak bir adayı olacak. Hem ittifak yapacaksınız hem de ayrı bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz. Bu akıl dışı bir şey, olmayacak bir şey" diye cevapladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '300 koyun' projesini detaylandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '300 koyun' projesini detaylandırdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

7 metrelik kar yağınca hayat kabusa döndü

7 metrelik kar yağınca hayat kabusa döndü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA