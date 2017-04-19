BBP Genel Başkanı Destici: Bu zafer 3 partinin zaferidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Tunceli'de helikopter düşmesi ve Ağrı'da terör saldırısı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Halk oylamasında milletin net bir şekilde tercihini ortaya koyduğunu ancak tartışmaların bitmediğini ifade eden Destici, bu tür halk oylamalarında önemli olanın yüzde 50 artı bir oy oranı olduğuna dikkati çekti.

Sonucu küçümsemeye kalkmanın, yok saymanın ya da başka saiklerle izah etmeye çalışmanın doğru olmadığını aktaran Destici, şöyle devam etti: "Bu, 'evet' tercihinde bulunan vatandaşlarımızın tercihine ve milli iradeye büyük bir saygısızlıktır. 'Hayır' tercihinde bulunanların oyu ne kadar muteberse 'evet' tercihinde bulunanların oyu da o kadar muteberdir. Bu '25 milyon 152 bin oyun nereden geldiği' tartışması da anlamsız bir şekilde yapılmaktadır. Şu açık ve nettir; 'evet' diyenler AK Parti, MHP ve BBP olmuştur. Dolayısıyla bu zafer de bu 3 partinin zaferidir, 'evet' diyenlerin zaferidir."

"Kürt oyları" söylemlerini de eleştiren Destici, bu şekilde oyları tasnif etmeye kalkmanın etnik bölücülük olduğunu vurguladı.

Destici, bunu reddettiklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi: "Evet tercihi aynı zamanda teröre ve tüm unsurlarına karşı topyekun yapılan mücadeleye bir destektir. Bunun böyle anlaşılması ve okunması lazım. Millet bu tercihiyle 'terörle müzakereye hayır' demiştir. Dolayısıyla bir daha PKK ile masaya oturmayı aklından geçirenlere ya da o yolda girişimde bulunmaya çalışanlara ve onun özlemi içerisinde olanlara da aslında bu bir cevaptır. Bunun böyle okunması lazım. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti devleti ile PKK'yı masaya oturtmayı aklından geçirenler, bu hayallerini akıllarından çıkarsınlar. Artık o dönem kapanmıştır. PKK'nın kökü kazınana kadar mücadele edilecektir. 'Evet'in en önemli anlamlarından bir tanesi budur."

"Hayır fazla çıksaydı itiraz yapılacak mıydı?"

Seçim sonuçlarıyla ilgili herkesin hukuk içerisinde gerekli mercilere itirazlarını yapabileceğini vurgulayan Destici, ancak bu süreçte seçimin sonucunu gayri meşru ilan etmenin ya da "tanımamak" gibi ifadelerde bulunmanın milletin iradesine saygısızlık olduğunu yineledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) zarfları mühürsüz oyların kabul edilmesiyle ilgili kararını, sandıklar kapanmadan önce, oy işlemi sürerken verdiğine dikkati çeken Destici, itirazın ise oylar sayıldıktan ve "evet" tercihi belli olduktan sonra yapıldığına işaret etti. Destici, "(Hayır oyları fazla çıksaydı bu itiraz yapılacak mıydı) diye sormak bir vatandaş olarak bizim hakkımızdır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.