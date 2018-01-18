BBP Genel Başkanı Destici: Mülki amirlerin cesur ve kararlı duruşu sonuç verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu son dönemde devletimizin bölgedeki mülki amirlerinin cesur, kararlı duruşu, terörün bütün unsurlarına karşı mücadele azminin burada sonuç verdiğini gördük." dedi.

Van programı kapsamında Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret eden Destici, burada yaptığı açıklamada, kenti çok huzurlu bulduğunu söyledi.

Bir süre önce de Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Bu son dönemde devletimizin bölgedeki mülki amirlerinin cesur, kararlı duruşu, terörün bütün unsurlarına karşı mücadele azminin burada sonuç verdiğini gördük. Burada belediye vasıtasıyla hem merkezi yönetimin, hem yerel yönetimin birleşmesiyle birlikte gerçekten hizmet anlamında güzel yansımaları olmuş. Van şehrimizin bugünlere gelmesinde, huzur bulmasında ve gerçekten belediye eliyle hizmetlerin yansıtılmasında da büyük emekleriniz var. Bu hizmetleriniz daim olsun." "Ülkemiz, milletimiz bin yıldır zaten kardeşçe yaşıyor." diyen Destici, "Bu kardeşliğimizi kimsenin bozmasına bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da vermeyeceğiz. Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni'siyle 80 milyonun hepsi bizim vatandaşımız ve kardeşimiz. Dolayısıyla nifak tohumları ekenlerin de inşallah emelleri kursaklarında kalacaktır." diye konuştu.

"Tüm bölgede adeta bir huzur senesi oldu"

Vali Zorluoğlu ise Van'ın nüfusu, konumu ve kültürüyle daha fazla ilgiyi hak ettiğini, siyasi partilerin genel başkanlarını daha fazla görmek istediklerini belirtti.

Van'ın birçok anlamda sıçrama yapacak bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Bu sene çok huzurlu bir yılı geride bıraktık. Hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu, sizlerin verdiği ilave desteklerle bu sene sadece Van'da değil tüm bölgede adeta bir huzur senesi oldu." dedi.

Bu durumun çok olumlu yansımaları olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sene 500 binin üzerinde İranlı turist vardı. Van bu sene adeta bir sayfiye, bir deniz, sahil şehri gibiydi. Sokakları cıvıl cıvıl, yazın geç vakitlerine kadar insanlar aileleriyle, çocuklarıyla birlikte eğlendiler. İranlı turistler özellikle küçük esnaf boyutuyla çok canlı geçti. Bunlar artarak devam edecek. Güvenlikle ilgili meseleyi bu şekilde ve daha iyi bir şekilde yönettiğimiz sürece, terörün buradaki etkisini tamamıyla ortadan kaldırdığımız ölçüde burada daha büyük yatırımlar da gerçekleşecek. Vatandaşımız bu huzur ortamından çok memnun. Memnuniyetini hep ifade ediyor. Gerçekten Van şehri artık terörden usanmış, Van'ın terörle değil, turizmle, sanayi yatırımlarıyla, hayvancılıkla anılmasını arzu ediyor. Biz de halkımızın bu taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz."

Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı ziyaret eden Destici, buradan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçti.

Destici, basına kapalı gerçekleşen programın ardından kentten ayrıldı.