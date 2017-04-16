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BBP Genel Başkanı Destici, oyunu kullandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'BBP olarak devletimiz, ülkemiz ve milletimiz için 'evet' kararının, 'evet' tercihinin daha doğru olduğuna inandığımız için bu tercihte bulunduk. Oyumuzu da bugün bu yönde kullandık. Rabbim mahcup etmesin.' dedi.

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Keçiören Etlik Mahallesi'ndeki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesine eşi Şükriye Destici ile gelen Destici, nüfus cüzdanının kontrol edilmesinin ardından 3169 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Destici, oy verme işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti.

Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Destici, halk oylamasının ülke için için iyiliklere, güzelliklere, hayırlara vesile olmasını dilediğinde bulundu.

Destici, halk oylamasına katılımın yüksek olacağını düşündüğünü söyledi.

Millet hangi tercihte bulunursa onu çok muteber gördüğünü ve başının üzerinde yeri olduğunu belirten Destici, "Fakat biz, BBP olarak devletimiz, ülkemiz ve milletimiz için 'evet' kararının, 'evet' tercihinin daha doğru olduğuna inandığımız için bu tercihte bulunduk. Oyumuzu da bugün bu yönde kullandık. Rabbim mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

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