BBP Genel Başkanı Destici: Tahminim; seçim ittifakı yüzde 55 ila yüzde 60 galip çıkacak

Destici, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki referandum kararıyla sistemin değiştiğini, Türkiye'nin 1980 darbe anayasasından ve bunun ürünü olan sistemden kurtulduğunu söyledi.

Yeni sistemin hayata geçmeye başladığını ve ilgili uyum yasaları sürecinin işlediğini ifade eden Destici, bunu önemsedikleri için yaptıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle paylaştıklarını belirtti.

Destici, siyasi partiler yasasının ve seçim kanunun demokratikleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Meclise sunulan, bunun önemli ayaklarından birisi. Önümüzdeki aylarda bu siyasi partiler yasası ve seçim kanunuyla ilgili yeni teklifler de gelecek. Yerel seçimler önce yapılacağı için bu yeni yapılan değişiklik onu kapsıyor. İttifak meselesi de bununla netleşti. Paketle ittifakın nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı belirtildi." ifadesini kullandı.

"Müthiş bir memnuniyet var"

Öncekinin darbeci ve statükoyu savunan bir yasa olduğunu anlatan Destici, önceki yasada ittifakla ilgili yasal altyapı olmadığını bildirdi.

Destici, AK Parti, MHP ve BBP'nin ortaya koyduğu irade beyanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi şekilde olursa olsun bu ittifak inşallah sağlanacaktır. Yeni sistem bu ittifakın başarısına bağlıdır. Başarılı olacaktır. Benim tahminim; AK Parti, MHP ve BBP seçim ittifakı önümüzdeki seçimlerde çok rahatlıkla yüzde 55 ila yüzde 60 arasındaki bir oyla seçimden galip çıkacak ve Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Hem yönetimde istikrar sağlanacak hem de Mecliste temsilde adalet daha güçlü bir şekilde yerine gelecek. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sokakta esnafımızla görüştük. İnanılmaz bir memnuniyet var. 'Bunu sonuna kadar götürün başkanım.' diyorlar. Müthiş bir memnuniyet var. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu, durduğumuz yerin ne kadar olduğunu da buradan görüyoruz."

"İdam cezasının getirilmesi lazım"

Destici, yıllardır çocuk istismarlarının Türkiye'de herkesin yüreğini yaktığını aktardı.

Çocuk istismarlarının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Daha önce de BBP olarak bununla ilgili çok acil tedbirler alınmasını, cezaların ağırlaştırılmasını, mutlaka ama mutlaka idam cezasının bu suçlar için getirilmesini dile getirmiştik. Referandum yaptık, halkın yüzde 98'i buna 'evet' diyor. Mutlaka bu idam cezasının getirilmesi lazım." şeklinde konuştu.

Destici, bunun tek başına da çözüm olmadığını, eğitim başta olmak üzere yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiğini belirtti.

Destici, şöyle konuştu: