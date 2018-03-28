BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin, "Başından beri hep şunu söyledim; burada 5-6 tane ana şüphe var, bu şüpheler gerçek anlamda aydınlatılmadan, araştırılıp soruşturması tamamlanmadan biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz ve dosyanın üstünün kapatılmasına da nasıl bugüne kadar müsaade etmediysek, bundan sonra da Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Destici, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve Yol Arkadaşlarını Anma" programında yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Türkiye'nin ve Mehmetçiklerin gerek içeride gerekse dışarıda terör örgütlerine karşı kahramanca, cesur ve kararlı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çeken Destici, "Afrin operasyonu sürüyor ama inanıyoruz ki sonuncusu olmayacak. İnşallah Tel Rıfat'ın da temizlenmesiyle Afrin bölgesi tamamen PKK'lı unsurlardan temizlenmiş oldu. İnşallah peşinden Münbiç, Kamışlı, Aynel Arap, Tel Abyad, Haseki, Sincar ve Kandil takip edecek. İnşallah teröristlerden tamamen bu bölgelerimiz ve ülkemiz temizlenecek." ifadesini kullandı.

Atılan kararlı adımların sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayan Destici, Yazıcıoğlu'nun da hayattayken terörü en büyük tehlike ve tehdit olarak gördüğünü aktardı.

Destici, PKK'dan kurtulmanın yolunun onun tüm unsurlarına karşı topyekun mücadeleden geçtiğine dikkati çekti.

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı engellemek isteyen güçlerin "savaşa hayır", "barış, demokrasi, insan hakları" yalanı uydurduklarına işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Yıllardır barış, demokrasi, insan hakları diyerek bu ülkenin Mehmetçiğini, askerini, polisini, öğretmenini, imamını, kundaktaki bebeğini şehit ettiler. Artık devletimiz de milletimiz de bunların barış, demokrasi, insan hakları yalanlarına inanmıyor ve bundan sonra da inanmayacak. Son bir terörist kalmayıncaya kadar Allah'ın izniyle bu mücadele devam edecek."

Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu yıl birlik hayali temasıyla yad ettiklerini belirten Destici, onun en çok istediği ve özlediği şeyin birlik olduğunu söyledi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun herkesin kardeşçe barış içerisinde yaşadığı bir Türkiye hayal ettiğini vurgulayarak, onun hayalinin herkesin hayali olduğunu ifade etti.

Düşmanların hedefinin Türkiye'yi Suriye, Mısır, Afganistan ve Irak gibi yapmak olduğuna dikkati çeken Destici, bugüne kadar bunu başaramadıklarını, bundan sonrada bunu başaramayacaklarını ve beceremeyeceklerini vurguladı.

"Kusuru ve kastı olanlar mutlaka yargı önüne çıkartılacak"

Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının vefatının ardından 9 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında acılarının ilk günkü gibi yüreklerde olduğunu belirten Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin beklentisi bu 9 sene içerisinde bu süreç bugüne kadar çoktan aydınlatılmış olsun ama bugüne kadar bu gerçekleşmedi. İnşallah bundan sonra gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş'ta ana soruşturma dosyasına verilmiş bir takipsizlik kararı var. Bu karar 15 Temmuz FETÖ darbesinden 2 ay önce verilmişti ve biz de darbeden 3 gün önce bu kararın kalkması için itiraz etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki en kısa zamanda bu takipsizlik kararı kaldırılacak ve 15 Temmuz'dan sonra açılmış yeni soruşturma dosyasıyla ve yine Kahramanmaraş Adliyesinde süren mahkeme, Göksun Adliyesinde süren mahkeme, Ankara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında süren soruşturma dosyası, yine Ankara Cumhuriyet Savcılığında süren soruşturma dosyasıyla birlikte birleştirilecek. Hiç şüpheniz olmasın bütün bu dosyalar birleştirilip yeniden açıldıktan sonra, bilerek bu hadisede yanlışı olan, kusuru olan ve kastı olanlar mutlaka ama mutlaka yargı önüne çıkartılacak ve hesabını verecekler."

Destici, bu işin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize düşen iki görev var; bunlardan birincisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına sahip çıkmak, ikincisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarımızın şehadet sürecine ve davasına sahip çıkmak. Başından beri hep şunu söyledim; burada 5-6 tane ana şüphe var, bu şüpheler gerçek anlamda aydınlatılmadan, araştırılıp soruşturması tamamlanmadan biz buna kaza demedik, kaza demeyeceğiz ve dosyanın üstünün kapatılmasına da nasıl bugüne kadar müsaade etmediysek, bundan sonra da Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Devletimizle birlikte, devletimizi yönetenlerle birlikte, adalet sistemimizdekilerle birlikte inşallah bu olayı hep birlikte el birliğiyle aydınlatacağız. Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarımız için yüreği yanan herkes için ve en önemlisi de adaletin, hakkın yerine gelmesi için bunun peşinden gideceğiz."

Kültür merkezine Yazıcıoğlu'nun ismi verilecek

Sivas Valisi Davut Gül ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının yaşatılması noktasında 24 derslikli bir okula isminin verildiğini belirtti.

Kentte yapımı devam eden kültür merkezine de Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verileceğini aktaran Gül, "Milli Eğitim Bakanımızın Sivaslılara verdiği bir söz bu, biz de yerine getireceğiz." dedi.

Programa, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı.