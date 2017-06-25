BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
- AA
BBP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Destici, bayram namazında yaşadığı tansiyon sorunundan ötürü Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu.
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