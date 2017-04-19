BBP'li Destici: Evet zaferine kimse gölge düşürmemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezinde haftalık basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, dün üzücü bir gün yaşandığını ve 12 şehit verildiğini belirterek, "Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Hafta sonu yapılan halkoylamasını değerlendiren Destici, "16 Nisan'da bir halk oylaması yapıldı ve millet açık ve net bir şekilde tercihini ortaya koydu. Fakat tartışmalar bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor. Bu tür referandumlarda önemli olan 50 artı 1'dir. Hangi tarafa oy verilmişse, milletin tercihi o yönde tecelli etmiş sayılır ve uygulanır. Şimdi burada sadece 50 artı bir değil 50 artı 685 bin olmuştur. Bunu küçümsemeye kalkmak, yok saymak ya da başka saiklerle izah etmeye çalışmak doğru değildir. Bu 'evet' tercihinde bulunan vatandaşlarımızın tercihine ve milli iradeye büyük bir saygısızlıktır. 'hayır' oyu kullananların tercihi ne kadar muteberse 'evet' tercihinde bulunanların oyu da o kadar muteberdir" dedi.

TARTIŞMA ANLAMSIZ

'Evet' oylarının nereden geldiği tartışmasının anlamsız olduğunu belirten Destici, "Şu açık ve nettir. 'Evet' diyenler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olmuştur. Zafer bu üç partinin zaferidir. 'Evet' diyenlerin zaferidir. Bunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bazıları bu oyların 'Kürt oyu olduğundan' bahsediyor. Biz Kürd'ü Türkmen'i, Çerkez'i Laz'ı, Doğulusu batılısı, Boşnağı, Arnavut'u, Alevi'si Sünni'si hep birlikte Büyük Türk Milletiyiz. Bir kere bu şekilde oyları tasnif etmek etnik bölücülüktür. Bunu kabul etmediğimizi açık ve net olarak belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'Evet' tercihinde bulunanların aynı zamanda şu anda terörle mücadeleye açık destek verdiklerini de belirten Destici, "Bunun böyle anlaşılması ve okunması lazım. Bu millet terörle müzakereye Hayır demiştir. Burada çok açık bir sonuçta PKK ve uzantısı HDP açıkça Hayır demiştir. Bir daha PKK ile masaya oturmayı aklından geçirenler ya da bu yolda girişimde bulunmaya çalışanlar, onun özlemin içerisinde olanlara da bu Evet kararı bir cevaptır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile PKK'yı masaya oturtmaya aklından geçirenler bu hayallerini akıllarından çıkarsınlar. Artık o dönem kapanmıştır, sonuna kadar PKK'nın kökü kazılana kadar mücadele edilecektir. 'Evet'in en önemli anlamlarından bir tanesi budur" dedi.

KURUMLAR YIPRATILMAMALI

Destici, Yüksek Seçim Kurulu gibi kurumların yıpratılmaması gerektiğini belirtirken, "Elbette itirazlar hukuki boyutta ve seviyesi muhafaza edilerek yapılmalıdır" dedi. Seçimin yenilenmesi ile ilgili taleplerin olduğunu dile getiren Destici, "Bu referandum ile ilgili YSK ve hukuk kararını verecektir. Tekrar referandum isteniyorsa, önümüzde idam ile ilgili bir referandum yapılacaktır. Orada tekrar görüşelim. Bakalım milletin tercihi 'evet' mi olacak 'hayır' mı? Orada göreceğiz" dedi. Destici, Avrupa'dan gelen tepkilerin de kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Ekonomi ile ilgili de görüşlerini açıklayan Destici, "Başta işsizlik olmak üzere dövizdeki yükseliş, yüksek enflasyon, borç sarmalı bütün bunlara baktığımız zaman esnafımızın asgari ücretlimizin tüm ücretlerimizin sıkıntıları vardır. Köylümüzün de, çiftçimizin de sıkıntıları vardır. Bunların giderilmesi noktasında her türlü önlem ve tedbir alınmalı, her türlü destek ve teşvik verilmelidir" dedi.

MHP'den ayrılanların yeni parti kurmasına yönelik bir soru üzerine de Destici, "Biz bu süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Tüm ülküdaşlarıma, tüm Türk Milliyetçilerine çağrım şudur: Türkiye'nin ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil birleşmesine ihtiyacı vardır. Benim mesajım budur. Bölünmek değil, birleşmek zamanıdır" dedi.