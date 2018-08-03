‘Bebek katili’ PKK’ya temmuzda ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya bu yılın temmuz ayında da ağır darbe vurdu.

AMAÇ HUZURU BOZMAK

1-31 Temmuz tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 5 asker tedavi altına alındı. Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik güçleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü. Temmuzdaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 290 terörist etkisiz hale getirildi. Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 110 zanlıdan HDP ve DBP’li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 30’u tutuklandı. Özellikle Mehmetçik’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

DİDİK DİDİK ARANDI

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti. Doğu ve Güneydoğu hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.