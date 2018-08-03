‘Bebek katili’ PKK’ya temmuzda ağır darbe
Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik temmuz ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 290 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya bu yılın temmuz ayında da ağır darbe vurdu.
AMAÇ HUZURU BOZMAK
1-31 Temmuz tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 5 asker tedavi altına alındı. Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik güçleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü. Temmuzdaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 290 terörist etkisiz hale getirildi. Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 110 zanlıdan HDP ve DBP’li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 30’u tutuklandı. Özellikle Mehmetçik’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.
DİDİK DİDİK ARANDI
Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti. Doğu ve Güneydoğu hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Trabzon’un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustos ayında 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz’da düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.
KANDİL TOZ DUMAN
Son 1,5 ayda kırmızı ve gri kategorideki örgüt mensuplarının da aralarında yer aldığı 4 PKK’lı öldürüldü. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gri kategoride bulunan ‘Aram Civan’ kod isimli Osman Gülen olduğu tespit edildi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi’yi şehit ettikleri belirlenen teröristlerden biri sağ yakalanırken 2’si etkisiz hale getirildi. TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlatılan operasyon hava destekli sürüyor.
Anne ve bebeğe ziyaretçi akını
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın cenazelerinin defnedildiği Şarkışla Garnizon Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehitliğe gelen çok sayıda vatandaş, dün toprağa verilen Nurcan ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.
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