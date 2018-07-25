Bedelli teklifinin ilk maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı. Teklifin birinci maddesi Genel Kurul'da kabul edildi. Yurt dışındakiler 2 bin euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak.
TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.
Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Düzenlemenin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması bekleniyor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.