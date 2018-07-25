Bedelli teklifinin ilk maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Düzenlemenin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması bekleniyor