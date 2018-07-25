Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bedelli teklifinin ilk maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı. Teklifin birinci maddesi Genel Kurul'da kabul edildi. Yurt dışındakiler 2 bin euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Genel Kurulunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

Genel Kurulda görüşülen teklifin tümü üzerinde, siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz aldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Düzenlemenin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması bekleniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da yağış ve su baskını

İstanbul´da yağış ve su baskını

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA