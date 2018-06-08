Bedelli çalışması sürüyor

Yaklaşık iki ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki beklenti ve ısrarları, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısında gündeme getirmiş ve tartışmaya açmıştı. MKYK üyelerinin bazıları bedelli konusuna sıcak yaklaşırken, bazı MKYK üyeleri de, süren askeri operasyonlar gibi gerekçeleri göstererek bedelli uygulamasına karşı çıkmışlardı. Ancak bedelli bekleyenlerin ısrarlarının sürmesi karşısında konu yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda seçim sonrası bir çalışma yapılması yönündeki tavrını kamuoyuna duyururken, detaylarına ilişkin açıklama da Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, yaklaşık 5 milyon aileyi ilgilendiren konuya kayıtsız kalınamayacağını vurgulayarak, seçim sonrası hükümetin yapacağı ilk işlerden birinin “bedelli” konusu olacağını vurguladı.

Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi.