Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bedelli çalışması sürüyor

Kamuoyundaki bedelli askerlik konusundaki beklenti, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve ardından da Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

  • ŞERİFE GÜZEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık iki ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki beklenti ve ısrarları, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısında gündeme getirmiş ve tartışmaya açmıştı. MKYK üyelerinin bazıları bedelli konusuna sıcak yaklaşırken, bazı MKYK üyeleri de, süren askeri operasyonlar gibi gerekçeleri göstererek bedelli uygulamasına karşı çıkmışlardı. Ancak bedelli bekleyenlerin ısrarlarının sürmesi karşısında konu yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda seçim sonrası bir çalışma yapılması yönündeki tavrını kamuoyuna duyururken, detaylarına ilişkin açıklama da Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, yaklaşık 5 milyon aileyi ilgilendiren konuya kayıtsız kalınamayacağını vurgulayarak, seçim sonrası hükümetin yapacağı ilk işlerden birinin “bedelli” konusu olacağını vurguladı.

Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

İçinden onlarca altın çıktı

İçinden onlarca altın çıktı

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA