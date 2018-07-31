Bedelli düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın masasında

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'bedelli askerlik' düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, "Birkaç gün içerisinde Başkanımızın imzalaması öngörülüyor" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "21 gün konusunda bir geri adım yok. Daha önce de ifade ettik. Zaten Meclisten de böyle geçti. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanımız da hem Cumhurbaşkanımıza hem kabine üyelerine bir bilgilendirme yaptı. Umarım yakın bir zamanda bedelli askerlik meselesi de bu şekilde çözüme kavuşturulmuş olur" bilgisi paylaşıldı.

Bedelli askerlikten kimler yararlanabilecek?

Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

38 yaş sınırı kaldırıldı

Buna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı.

1 Ocak 1994 ve öncesi doğanlar

Teklifteki yaş sınırına ilişkin düzenlemede yer alan "31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak değiştirildi.

Buna göre, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.

Teklife göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Kaynak: YENİŞAFAK