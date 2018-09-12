Bedelli rekora koşuyor
Katılım sayısı bakımından rekora koşan bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı.
150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı. Bu yıl çıkarılan bedelli askerlikte katılım son beş dönemi geride bırakarak 500 bini aştı. İlk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.
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