Bedellilere 11 ilde eğitim verilecek

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacaklar, ayrıntıları bekliyor. Konuyla ilgili çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, ilk bilgiler sızmaya başladı. Buna göre, bedelli askerlik yapacakların 21 gün boyunca eğitim alacağı birlikler şöyle sıralandı: 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas. 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa. 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya. 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat. 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya. 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan. 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı - Ezine-Çanakkale. 1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı - Aydın. 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı - Çanakkale. 9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı - Bilecik. Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı - İzmir. 10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir.