Bedelli'nin şafağı Meclis'te

Milyonlarca gencin gözü bugün, bedelli askerlik düzenlemesinin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olacak. Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu Torba Yasa Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Yaklaşık bir buçuk milyon gencin beklediği bedelli düzenlemesinden “28 günlük zorunlu askerlik” şartının kalkıp kalmayacağı da komisyondaki görüşmeler sırasında ortaya çıkacak.

93 DOĞUMLULAR

Komisyon, bugün saat 13.00’da toplanarak bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu teklifi görüşmeye başlayacak. Bedelli düzenlemesine göre 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabilecek. 1993’lüler dahil olacak. Bedel 15 bin lira ve en genç yaş 25 olacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, ücretini ödedikten sonra 28 gün de, temel askerlik eğitimi almak için kışlaya gidecek. Ancak bu eğitimin tekliften çıkartılması yönünde kampanyalar başlatıldı.

AĞUSTOS CELBİ DAHİL

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kamu ya da özel sektör çalışanları ücretsiz izinli sayılacaklar. Teklif yürürlüğe girdiği günden itibaren 3 ay içinde başvurular yapılacak. Şu anda silah altında bulunan askerler dışında olan, yaş sınırını aşmış olan tüm askerlik bekleyenler bedelliden yararlanabilecek. Ağustos ayında askere alınacak olanlar içinden de koşulu tutanlar bedelliden yararlanabilecek.

1 MİLYON 324 BİN KİŞİ

Bedelli askerlik teklifine katılımın bu sefer geçmiş dönemlere göre daha yüksek olması bekleniyor. Askerlik çağını geçirmiş olan yaklaşık 5.5 milyon dolayında kişinin bulunduğuna işaret eden AK Parti kurmayları, bundan önceki bedelli düzenlemelerinde hem ücret, hem de yaş sınırının yüksek olmasından dolayı yararlanma oranının düşük kaldığına dikkat çekiyorlar. Teklif bir milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bundan önceki düzenlemeden 200 bin kişi yararlanmıştı.

‘28 GÜN KALKSIN’ TALEBİ

Özellikle, bedelliyle ilgili ilk açıklamayı yapan AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş başta olmak üzere AK Parti kurmaylarını “28 günlük eğitimin kaldırılması” yönünde baskıya alan bedelli bekleyenlerin bu çabalarının başarıya ulaşıp ulaşmayacağı da bugün komisyon toplantısı sırasında ortaya çıkacak.

BAHÇELİ’NİN TEKLİFİ

Bedellide 28 gün şartının kaldırılması için girişimde bulunan gençlere, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı twitter paylaşımları cesaret ve umut verdi. Bahçeli’nin, “28 güne ne gerek vardı” yönündeki çıkışının ardından gözler, bugün yapılacak Komisyon toplantısına daha dikkatli şekilde çevrildi. Bahçeli’nin çıkışının ardından MHP’li milletvekillerinin, komisyon toplantısı sırasında bir önerge vererek, 28 gün şartının kaldırılmasını isteyebilecekleri dile getiriliyor.

ERDOĞAN’IN TAVRI

Milli Savunma Bakanlığı’nın talebiyle teklife konulan 28 gün şartının kaldırılmasıyla ilgili görüşmeler, Başkan Erdoğan’la yapılacak temasa göre sonuç verecek. AK Parti kurmaylarının, komisyonun toplantısından önce bu görüşmeyi gerçekleştirip, buna göre tavır belirlemeleri bekleniyor. AK Parti kurmaylarının değerlendirmeleri arasında, MHP’lilerin böyle bir önerge girişimi olması durumunda nasıl bir tavır takınacakları da yer alıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı’yla yapılacak temasın neticesi, olası önerge konusundaki duruşu da belirleyecek.

GURBETÇİLERDEN İTİRAZ

Bedelli askerlik ile ilgili yurtdışında yaşayan gurbetçilerden de çok sayıda itiraz geldiği öğrenildi. Daha önce bin euro ücret ödeyerek ve herhangi bir zorunlu hizmete tabi olmadan askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılan gurbetçiler için ücretin 2 bin euro’ya yükseltilmiş olması ve uzaktan da olsa 28 günlük zorunlu eğitime tabi tutulacak olmalarından dolayı itiraz geldiği belirtildi.