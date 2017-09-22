Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları;

IKBY'nin aldığı referandum kararı önce MGK'da sonra Bakanlar Kurulu'nda tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu referandum gayrimeşru bir referandumdur. Türkiye tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu referandum Türkiye için doğrudan bir tehdittir. Bölgede huzursuzluk ve istikrarsızlığı daha da arttıracak bir karardır.

REFERANDUMUNA TEPKİ

Referandum bölgenin güvenliğine yeni tehditler yeni sıkıntılar doğurmaya adaydır.Bu referandum gayrımeşru ve kabul edilemez. Bu durum Türkiye'nin Milli güvenliği'ne tehdittir. IKBY referandumu bölgedeki istikrarsızlığı daha da çoğaltacaktır. Türkiye olarak son kez IKBY çağrıda bulunuyoruz. Aklı selim hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin

Umuyoruz ki bu referandumu iptal ederler. Henüz vakit geçmiş değildir. Şunun altına çizmek istiyoruz ki Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır.Çünkü bizim bu referandumun ileri bir tarihta yapılmasına da onayımız yoktur. Bazı çevreler ertelemeyi değerlendiryor ancak Türkiye tamamen karşıdır ve iptalini istemektedir. Doğru olan da bu referandumu ertelemek değil iptal etmektir.

Büyün opsiyonlar masaya kondu, referandum iptal edilmemesi halinde hangi tedbirler alınacak hepsi değerlendirilmiştir

Türkiye konuyu bundan sonra da aklı selim ile sağduyu ile ve ülkemizin milletimizin çıkarlarını gözeterek takip edecektir. 23 Eylül'e Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması bu konudaki kararlılığımızın somut göstergesidi

Tüm İkazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar.