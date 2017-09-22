Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yaptı.
Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları;
IKBY'nin aldığı referandum kararı önce MGK'da sonra Bakanlar Kurulu'nda tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu referandum gayrimeşru bir referandumdur. Türkiye tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu referandum Türkiye için doğrudan bir tehdittir. Bölgede huzursuzluk ve istikrarsızlığı daha da arttıracak bir karardır.
REFERANDUMUNA TEPKİ
Umuyoruz ki bu referandumu iptal ederler. Henüz vakit geçmiş değildir. Şunun altına çizmek istiyoruz ki Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır.Çünkü bizim bu referandumun ileri bir tarihta yapılmasına da onayımız yoktur. Bazı çevreler ertelemeyi değerlendiryor ancak Türkiye tamamen karşıdır ve iptalini istemektedir. Doğru olan da bu referandumu ertelemek değil iptal etmektir.
Büyün opsiyonlar masaya kondu, referandum iptal edilmemesi halinde hangi tedbirler alınacak hepsi değerlendirilmiştir
Türkiye konuyu bundan sonra da aklı selim ile sağduyu ile ve ülkemizin milletimizin çıkarlarını gözeterek takip edecektir. 23 Eylül'e Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması bu konudaki kararlılığımızın somut göstergesidi
Tüm İkazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar.
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