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Bekir Bozdağ'dan Kadir Topbaş açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kadir Topbaş'ın istifası hakkında gelen soruya cevap verdi.

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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kadir Topbaş'ın istifası hakkında gelen soruya "Kadir Topbaş'ın kararı kişiseldir. Topbaş'ın istifası siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Topbaş hala AK Parti'nin üyesidir" ifadelerini kullandı. 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMEDİ
 
"Kadir beyin istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından benim bildiği kadarıyla istifa etti. Parti üyeliğinden istifa etmedi. Şu anda AK Parti'nin üyesidir. Üye olarak da partiye hizmet edebilir ve siyaseten başka çalışmaların içerisinde bulunabilir."

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