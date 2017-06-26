Berlin gerilimi tırmandırıyor

15 Temmuz’da darbe girişimde bulunan FETÖ’cülere, bölücü örgüt PKK’lı teröristlere kucak açan Almanya, 7 Temmuz’da Hamburg’da yapılacak G-20 zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak sistemli şekilde Türkiye karşıtlığı kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanlığı korumalarına sorun çıkaran ve Erdoğan’ın gurbetçilerle buluşmasını engelmeye çabalayan Almanya, PKK ve FETÖ’cülerin etkinliklerine ise izin veriyor.

12 KORUMAYA ENGEL

Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında, Amerikan polisinin PKK’lı teröristler ile FETÖ’cülerin Erdoğan’ın 40 metre kadar yakınına gelmesine izin vermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı korumaları müdahale etmek zorunda kalmasını bahane eden Almanya, bu korumaların ülkeye gelmesini istemedi. Berlin hükümeti Erdoğan’ın koruma listesindeki 50 isimden 12’sinin Almanya’ya gelmesini istemedi. Bununla da yetinmeyen Alman hükümeti, haberi basına sızdırarak kamuoyu oluşturmayı hedefledi. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre “Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya’ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini” yazdı.

TERÖRİSTE İZİN VAR

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının G-20 zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek için kiralamak istediği salonlara da engel çıkarılması dikkat çekti. 9 Temmuz’da Dortmund’daki Westfallenhalle’de yapılmak istenen buluşma için, ‘daha sonra yapılacak farklı bir organizasyonun kurulum çalışmaları’ gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi. Almanya, 16 Nisan’daki referandum sırasında da Türk siyasetçilerin bu ülkedeki mitinglerine izin vermezken, PKK’lı teröristlerin tüm gösterilerine izin vermişti.

SİSTEMLİ GERGİNLİK

Koruma polislerine sorun çıkaran Almanya’nın devlet televizyonu DW’de Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhtarı belgesel yayımlanması da dikkat çekti. Casusluktan hükümlü olan firari Can Dündar ile bazı teröristlerin görüşlerinin yansıtıldığı sözde belgeselde Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığı körüklendi. Önceki gün de Alman Sosyal Demokrat Parti’nin lideri ve Avrupa Parlamentosu eski başkanı Schulz’un G-20’ye katılacak ABD, Rusya ve Türkiye’nin devlet başkanlarını hedef aldı.

AP’DE PKK KONFERANSI

Schulz, “Avrupa’yı canlandırmak ve daha güçlü hale getirmek önemli. Bu sadece sözlerle değil, somut politikalarla yapmalıyız. G20’de otokratik yöneticiler gibi davrananlar var: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump” dedi. Bu skandal sözlerden sonra hayata geçirilen karalama kampanyaları ve algı operasyonları da Almanya’nın 7 Temmuz’daki zirve öncesinde sistemli şekilde Erdoğan ve Türkiye karşıtlığıyla gerilimi artırmaya çalıştığının göstergesi oldu. Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 29 Haziran’da terör örgütü için konferans düzenlenmesi kararı da tepki çekti. Yine 3-6 Temmuz’da tescilli Türkiye düşmanı Kati Piri’nin hazırlayacağı raporun AP’de gündeme alınacak olması da dikkat çekti.

FETÖ’CÜ MÜDÜRDEN‘DİRENENİ İNDİRİN ‘TALİMATI

FETÖ’nün darbe girişiminin Jandarma Okullar Komutanlığı’ndaki faaliyetleriyle ilgili iddianamede, darbecilerin WhatsApp üzerinden “öldürme emri” verdiği yazışmalar yer aldı. İddianamede, halkın darbecilere karşı direncini kırmak için FETÖ mensubu polislerin WhatsApp üzerinden organize olduklarına işaret edildi. İddianamede darbe girişiminin yaşandığı gece eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın’ın ifadeleri şu yeraldı: “Değerli abiler, şu an askerler müdahaleye başladı. Herkes işini, gücünü bıraksın. Bulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin. Ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin. Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Direnenlerin direncini kırsınlar.” İlerleyen saatlerde darbeye direnenler için ölüm emrini verdiği mesajlarında Taşkın şu ifadeleri kullandı: “Ankara’da muvazzaf ve emekli kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM, Ankara Emniyet, KOM, TEM ve Yıldızın önüne giderek direnen herkesi indirsin.”