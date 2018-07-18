Berlin’den suskun itiraf

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra binlerce FETÖ’cüye kapılarını açan Almanya, yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Berlin’deki Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümeti, Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini devlet çıkarlarını gerekçe göstererek cevaplamadı. Yönetililen soruya verilen olumsuz yanıt adeta FETÖ itirafı gibi oldu. Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke bu cevabın FETÖ ile istihbarat teşkilatları düzeyinde işbirliği yapıldığının göstergesi olduğununu kaydetti.

İSTİHBARAT GEREKÇESİ!

Sol Parti’nin soru önergesinde, Alman hükümetinin FETÖ’cü kişi, kurum, birlik ve medyasıyla 2017 ve 2018’de hangi iş birlikleri olduğu ve gelecekte ne planlandığı ayrıca ne amaçla hangi miktarda destek verildiğinin üzerinde duruldu. Verilen cevapta ise “Sorunun konusu, özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğine dokunuyor” ifadesi kullanılarak, bu nedenle bunun yayınlanacak metinde ele alınamayacağı belirtildi.Cevapta, Federal Meclis’in, Alman hükümetine karşı anayasal olarak garanti altına alınan bilgi edinme ve soru hakkının aynı şekilde anayasada yer alan, korunması gereken devlet çıkarlarıyla sınırlandırdığı ifade edildi. İstenilen bilgilerin açıklanmasının somut yöntemlerin ve büyük ölçüde federal istihbarat servislerinin korunması gereken istihbarat bağlantılarının ortaya çıkarma tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Hükümetin cevabında, bu itibarla hem devlet hem de devlet dışı aktörlerin istihbarat servislerinin spesifik istihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgiler edinebilecekleri belirtildi.

ÖNCE DEVLETİN ÇIKARI GELİR

Bu soruya verilecek bilgilerin “gizli” ibaresiyle sınıflandırılarak Federal Meclis’teki gizlilik dairesine de verilemeyeceği vurgulanan cevapta, sorulan konunun içeriğinin istihbarat servislerinin işlevselliğini ve çalışma yöntemini ayrıntılı içerdiğinden burada sınırlı bir çevreye verilmesinin bile bu bilgilerin korunması ihtiyacını yerine getiremeyeceği ifade edildi. Korunacak bilgilerin açığa çıkması durumunda bilgi edinmenin başka araçlara telafi edilemeyeceği belirtilen cevapta böylelikle devletin çıkarının parlamentonun bilgi edinme hakkının önde olduğu kaydedildi.

FETÖ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Cevapta ayrıca, FETÖ’cü olduğu bilinen “Dialog und Bildung” ve “Bundesverband der Unternehmervereinigung” temsilcilerinin federal hükümetin temsilcileriyle 2017 ve 2018’de buluştuğu kaydedildi. Sol Parti’nin önergede FETÖ için “olası hizmet hareketi” tanımını kullanması dikkati çekti. Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke Alman medyasına yaptığı açıklamada, hükümetin, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği gerekçesiyle yanıt vermemesine sert tepki gösterdi. Jelpke, verilen cevabın FETÖ ile istihbarat teşkilatları düzeyinde işbirliği yapıldığının göstergesi olduğununu belirtti.