Beştepe'de çok kritik zirve bugün toplanıyor

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Anayasa değişiklik paketi sandıktan 'Evet'le çıktı. Değişikliklerin büyük çoğunluğu 3 Kasım 2019'da hayata geçecek. Ancak 18 maddelik o teklifin 3 maddesi için bu durum geçerli değil. O 3 madde hemen hayata geçecek.