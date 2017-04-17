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Beştepe'de çok kritik zirve bugün toplanıyor

Bakanlar Kurulu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

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Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
 
Gündemin başlıca konuları arasında 16 Nisan referandumu, idam ve yeni belirlenecek yol haritası olacak.

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