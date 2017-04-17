Beştepe'de çok kritik zirve bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Gündemin başlıca konuları arasında 16 Nisan referandumu, idam ve yeni belirlenecek yol haritası olacak.
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