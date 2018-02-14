Beyaz Saray açıklasın dost muyuz düşman mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Afrin’de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin karşısında PKK/PYD/YPG’nin yanında ABD ve Avrupalı ortakları olduğunu belirten Bahçeli, bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinin akıllarını başlarına almaları gerektiğini söyledi. Bahçeli, “ABD ise girdiği karanlık ve kahredici ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalı, süratle terörle arasına mesafe koymalıdır. İlişkiler düzelip gerginlik azalmazsa, üstelik devamlı körüklenirse, sonuç feci gelişmelere neden olabilecektir” diye konuştu. “Eğer, Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe gider, siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır?” sorusunu yönelten Bahçeli, “Beyaz Saray yönetimi açık açık söylesin: Dost muyuz, düşman mı? İttifak mı, ihtilaf mı? Devam mı, tamam mı?” ifadesini kullandı.

YÜZSÜZLÜĞÜN TANIMI

Bahçeli, ABD’nin Afrin’de ne işi olduğunu sorarak, “ABD kapımızın önüne gelecek, burnumuzun dibinde her türlü operasyonu yapacak, her türlü oyunu oynayacak, sonra da Türkiye müdahale ettiğinde tuhaf bulup anlayamadığını söyleyecek. Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lügatımızda yoktur” dedi.