Beyaz Saray açıklasın dost muyuz düşman mı?
MHP lideri Bahçeli, “Kimse Türk milletine Münbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın. Beyaz Saray yönetimi açık açık söylesin: Dost muyuz, düşman mı? İttifak mı, ihtilaf mı? Devam mı, tamam mı?” ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Afrin’de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin karşısında PKK/PYD/YPG’nin yanında ABD ve Avrupalı ortakları olduğunu belirten Bahçeli, bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinin akıllarını başlarına almaları gerektiğini söyledi. Bahçeli, “ABD ise girdiği karanlık ve kahredici ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalı, süratle terörle arasına mesafe koymalıdır. İlişkiler düzelip gerginlik azalmazsa, üstelik devamlı körüklenirse, sonuç feci gelişmelere neden olabilecektir” diye konuştu. “Eğer, Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe gider, siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır?” sorusunu yönelten Bahçeli, “Beyaz Saray yönetimi açık açık söylesin: Dost muyuz, düşman mı? İttifak mı, ihtilaf mı? Devam mı, tamam mı?” ifadesini kullandı.
YÜZSÜZLÜĞÜN TANIMI
Bahçeli, ABD’nin Afrin’de ne işi olduğunu sorarak, “ABD kapımızın önüne gelecek, burnumuzun dibinde her türlü operasyonu yapacak, her türlü oyunu oynayacak, sonra da Türkiye müdahale ettiğinde tuhaf bulup anlayamadığını söyleyecek. Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lügatımızda yoktur” dedi.
Bahçeli, “CHP ile HDP alenen pişti olmuş, aynı kazanda kaynamışlardır” dedi.
MÜNBİÇ’TEN PARMAK SALLAYAMAZSINIZ
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mehmetçik’in Afrin’e, bölgeyi asli sahiplerine iade etmek için girdiğini vurgulayarak, “Münbiç’te görüntü verip medya aracılığıyla verdikleri mesajlarla Türkiye’yi tehdit ettiğini zanneden ABD’li generaller ve terörist hısımları belli ki bizi tanımamışlardır” diye konuştu. Türkiye’nin beklentisinin net olduğunu belirten Bahçeli, “PKK/PYD terör örgütüne verilen destek derhal kesilmelidir. Teröristlerin elindeki kanlı silahlar bir an evvel toplanmalıdır. Menbiç’ten teröristler çıkarılmalıdır. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Münbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın” dedi.
‘BAŞBUĞ’A SORMAK LAZIM...’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit Musa Özalkan’ın şehadete yürümesinden bir gün sonra emekli ikramiyesine ve otomobiline haciz koymak için girişimde bulunulmasını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “Şehide haciz a hıyanettir” dedi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a da tepki gösteren Bahçeli, “Neymiş, Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Asker operasyondayken siyaset doğru değilmiş. Bunu söyleyen Genelkurmay eski Başkanı Sayın Başbuğ’a sormak lazımdır, Afrin’i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir?
Kimi kast ediyorsunuz?
PKK/PYD/YPG üzerinden siyaset yaptığını zanneden işbirlikçi emellere laf etmeyenler neden gocunmuşlardır? Siyaset, beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır?” diye sordu.
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