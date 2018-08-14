Bağımsız yargıya saygısı olmayan Trump yönetimi, Brunson konusunda Türkiye'nin kararlı duruşundan rahatsız oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili konuşarak, "Trump, Rahip Brunson bırakılmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor." dedi.



Düzenlediği basın toplantısında, terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları dolayısıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen sözde rahip Andrew Brunson'la ilgili açıklama yapan Sanders, Donald Trump yönetiminin bağımsız yargıya saygısı olmadığını bir kez daha kanıtlarcasına, "Türkiye ile ilgili yeni bir politika kararı açıklamamız yok. Trump, Rahip Brunson bırakılmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor." ifadesini kullandı.



Evanjelik papaz Brunson'la ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ABD'nin Evanjelik Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın serbest bırakılarak ABD'ye gönderilmemesi durumunda Türkiye'nin bir dizi yaptırımla karşılaşacağını söylemişti.



Türkiye'nin "yargı bağımsızlığı" çerçevesinde Brunson'ın serbest bırakılamayacağını açıklamasının ardından ABD yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki (olası) mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.



Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye aynı şekilde karşılık verilerek bu ülkenin İçişleri ve Adalet bakanlarının Türkiye'deki (olası) mal varlıkları dondurulmuştu.



Türkiye'nin "yargı bağımsızlığı" konusundaki kararlı duruşundan rahatsız olan ABD yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ifadesiyle "Türk lirasını doğrudan hedef alan ilk ABD Başkanı Trump" liderliğinde kur üzerinden Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatmıştı.