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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 45 dakika telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde "ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak  Türkiye'ye desteğini" bir kez daha vurguladı.     

İki liderin görüşmesinde Suriye krizi, terörle mücadele, FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyordu.

Yapılan görüşmede Trump, ''ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini'' bir kez daha vurguladı.

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