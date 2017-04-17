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Bilal Erdoğan Kısıklı'da kalabalığa seslendi

Bilal Erdoğan Kısıklı'da kalabalığa seslendi

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TANKLARI AYAĞI ALTINA ALAN MİLLET 16 NİSAN İLE TARİHE DAMGA VURMUŞTUR

İlk defa millet anayasaya damgasını vurmuştur hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu çok haklı bir gurur ve mutluluktur. Bunda hepinizin emeği var. Bunda gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımızın çalışmasını kendi çalışası gibi gören milletimizin emeği var. Bu başarı 15 Temmuz'da tankları ayakları altına alan millet 16 Nisan'da kabul ettiği anayasa ile tarihe damgasını vurmuştur.

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