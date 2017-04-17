Bilal Erdoğan Kısıklı'da kalabalığa seslendi
Bilal Erdoğan Kısıklı'da kalabalığa seslendi
TANKLARI AYAĞI ALTINA ALAN MİLLET 16 NİSAN İLE TARİHE DAMGA VURMUŞTUR
İlk defa millet anayasaya damgasını vurmuştur hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu çok haklı bir gurur ve mutluluktur. Bunda hepinizin emeği var. Bunda gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımızın çalışmasını kendi çalışası gibi gören milletimizin emeği var. Bu başarı 15 Temmuz'da tankları ayakları altına alan millet 16 Nisan'da kabul ettiği anayasa ile tarihe damgasını vurmuştur.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.