Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: 2018'de de milli ve yerli üretim için seferber olacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılında bilimin, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için önemli mesafeler katettiklerini belirterek, "2018 de aynı şekilde, her alanda milli ve yerli üretim için seferber olacağımız bir yıl olacaktır. Bu yıl teknolojide milli ve yerli dönüşüm yılıdır. Bu anlamda Ar-Ge’ye, tasarıma, teknoloji geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyoruz ve devam edeceğiz." dedi.

Özlü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri ile Adli Bilimler Laboratuvarları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, iş adamlarının, kurdukları vakıflar aracılığıyla eğitime yatırım yapmalarını çok gerekli ve değerli bulduğunu ifade etti.

Bu çerçevede, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Vakıf üniversitelerinin, yüksek öğretime daha fazla yatırım yapmaları gerektiğine inanıyorum. 9 yıl gibi kısa bir zamanda, 10 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüyü bünyesine katan üniversite yöneticilerini tebrik ediyorum. Eğitime yatırım yapan, üniversite eğitimine özel önem veren bütün iş adamlarımız ve girişimcilerimiz, çok önemli bir toplumsal hedefe hizmet etmektedirler. O hedef, bilim ve teknoloji ile büyüyen, güçlü Türkiye hedefidir. Üniversitelerimiz bilgi üreterek, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize hizmet etmektedirler. Üniversitelerin en üst düzeydeki görevi bilgi üretmektir. Tüm diğer görev, sorumluluklar, bilgi üretmenin etrafında şekillenir. Bu nedenle bizler, Türkiye’deki bütün eğitim katmanlarının, bütün üniversitelerin bilgi üretmesini istiyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimizin bilimsel kapasitelerinin geliştirilmesine önem veriyoruz. Çünkü yaşadığımız çağda küreselleşmenin ve değişimin en önemli dinamiği bilgidir. Bu yüzden bilgi üreten, bilgiyi yorumlayan ve onu ürüne dönüştüren bir eğitim anlayışını geliştirmemiz gerekiyor."

"Milli ve yerli olmak, slogan değildir"

Özlü, bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığını aktararak, esas olanın değer üretmek olduğunu ve geleceği değerlerin yöneteceğini, temel hedefin değer odaklı üniversite ve değer odaklı eğitim olması gerektiğini söyledi.

Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sanayide ve üretimde ortak değerin millilik ve yerlilik olduğunu belirten Özlü, "Milli ve yerli olmak, slogan değildir. Bunun slogan olmadığının göstergesi bizzat yaptıklarımız, programlarımız, o programlarda ortaya koyduğumuz önceliklerimizdir. İddiamızı icraatlarımızla uygulamaya döktük, milli ve yerli duruşumuzu tek istikamet olarak belirledik. Bizim bu tavrımızı ve duruşumuzu eleştirenler de oldu." şeklinde konuştu.

"2018 teknolojide milli ve yerli dönüşüm yılı"

Faruk Özlü, bakanlık ve hükümet olarak Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmaya kararlı olduklarını, bu hedeflerinin tamamen milli ve yerli altyapıyla, güç ve inanç ile gerçekleşeceğini kaydetti.

2017 yılında bilimin, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için önemli mesafeler katettiklerini ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"2018 de aynı şekilde her alanda milli ve yerli üretim için seferber olacağımız bir yıl olacaktır. Bu yıl teknolojide milli ve yerli dönüşüm yılıdır. Bu anlamda Ar-Ge’ye, tasarıma, teknoloji geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyoruz ve devam edeceğiz. Bilişim ve teknoloji ile büyümek isteyen işletmelerimiz için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve buna da devam edeceğiz. Örneğin, sadece KOSGEB aracılığı ile son 10 yılda, 762 bin işletmeye, 4 milyar 800 milyon lira tutarında kredi ve yatırım desteği verdik. 2018 yılının da bu yatırımların ve desteklerin meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir yıl olacağını düşünüyoruz. Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan, ihracatımızı istikrarlı bir biçimde artırarak, Sayın Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi 170 milyar dolar rakamına inşallah ulaşacağız."

Özlü, Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin de üreteceği bilimle, yetiştireceği öğrencilerle ve değerli akademisyenlerin çabasıyla Türkiye’ye yeni değerler katacağına inandığını dile getirerek, "Gelecek bilimde, teknolojide, bilim ve teknoloji ile kalkınabilen toplumların elinde olacak. İşte o geleceği bize sizler vereceksiniz. Burada, üniversitelerimizde sadece öğrenci mezun etmeyeceksiniz. Bizim geleceğimizi de kuracak, o geleceğin yönünü de kurgulayacaksınız. Bizler, siyasi irade olarak sizlerin yolunu açacağız. Sizler düşünen, araştıran, üreten beyinler olarak o yolda ilerleyeceksiniz. Birlikte yürüyecek, ilerleyecek, mesafe alacağız ve hep birlikte gelişecek, hep birlikte büyüyeceğiz. Bu vesileyle Yaşam Bilimleri ve Adli Bilimler Laboratuvarları'nın, gerek tıp dünyamıza gerekse adli olayların çözümüne katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.