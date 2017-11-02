Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Türkiye'nin otomobilinin fazlası olacak eksiği olmayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, yerli marka otomobil projesinin, otomobil markası oluşturmanın çok ötesinde bir önem taşıdığını söyledi.

Projenin Türk sanayisinin eşik atlaması, sanayinin 4.0'a transformasyonu ve dijital dönüşümü anlamına geldiğini ifade eden Özlü, Sanayi 4.0'ın bütün unsurlarına dokunan Türkiye'nin otomobili projesinin, Türk sanayisinin teknolojide sıçrama yapması, otonom sistemler, yürüyen yazılımlar, büyük veri, yapay zeka ve enerji depolama teknolojileri demek olduğunu vurguladı.

"Küresel bir başarı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir ilki gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili için yola çıktıklarını dile getiren Özlü, şöyle konuştu:

"Yerli marka otomobilimiz; otomotiv sanayindeki bütün yeniliklere, dijitalleşmeye, dönüşüme, yazılımlara, taleplere ve trendlere cevap verir nitelikte olacak. Türkiye'nin otomobilinin fazlası olacak, eksiği olmayacak. Çıtamız yüksek, hedefimiz büyük. Sadece iç pazarda değil, dış pazarlarda da göz dolduran, farkındalık oluşturan bir marka ve küresel bir başarı hedefliyoruz."

Atılacak imzaların milli ve yerli sanayiyi daha da ileri taşıyacağına işaret eden Özlü, imzalar Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefine ve 2023 vizyonumuza bir adım daha yaklaştıracağını kaydetti.