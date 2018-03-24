Bir çocuk sesinden dolayı Sur harekatı 15 gün ertelendi

Akar, “Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ötelendi” dedi. Akar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu’nda, Türkiye’deki 185 üniversitenin rektörü, siyasal bilimler fakültelerinin dekanları, uluslararası ilişkiler bölümlerinin başkanları ve konuyla ilgili akademisyenlere, “Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim” konulu konferans verdi. Akar, TSK’nın meskun mahaldeki operasyonlarında çok değişik anlar yaşandığını, Mehmetçik’in kalbinin ne kadar temiz ve ne kadar iyi niyetli olduğunun çok önemli göstergelerinin bulunduğunu aktardı. Operasyonlardan fotoğraflar paylaşan Akar, “Operasyonları belki 15 gün önce bitirebilirdik, belki bir ay önce bitirebilirdik, Afrin, il ve ilçeler dahil. Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ötelendi” dedi. Bir uzman çavuşun Sur’daki bölük komutanına “Bir çocuk sesi duydum, burada bir aile olabilir.” dediğini aktaran Akar, o sırada ateş edip orayı bir anda tahrip etmenin mümkün olduğunu ancak çocuk olabilir endişesi ile çok ince, çok sabırlı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

AFRİN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Afrin’de, üç katlı bir binada birinci katın teröristlere ait olduğuna ilişkin kesin istihbarat alındığını, ikinci katın komuta yeri ve üçüncü katın ise 12 çocuklu bir aileye ait olduğunu belirlediklerini anlatan Akar, burayı vurma imkanı olmadığı için vazgeçtildiğini söyledi. Akar, kongeransta Afrin’de belirlenen hedefte 3-5 köyün daha kaldığını söylemesinden dakikalar sonra tüm bölgenin kontrol altına alındığı açıklaması yapıldı. Afrin’deki savunma tesislerinin bir devlet aklı olmadan yapılamayacağını vurgulayan Akar, ele geçirilen silahların fotoğraflarını da göstererek, teröre verilen desteğin hiçbir ülkenin itiraz ve inkar edemeyeceği kadar açık ve net olduğunu vurguladı.

Batman’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Akar, şehidin kızı Zeynep Sude’ye başsağlığı diledi.